Jefferies confía en la revalorización en bolsa de Merlin y Colonial tras sus apuestas por nuevos mercados

MADRID, 10 Ago. 2025 (Europa Press) -

La firma de análisis financiero Jefferies ha subido el precio objetivo de las dos grandes socimis españolas cotizadas en el Ibex 35, Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial, ante las expectativas de las futuras rentas que generarán por el alquiler de los espacios que desarrollan en nuevos segmentos de mercado.

En el caso de Merlin, cuyo precio objetivo en bolsa por parte de Jefferies pasa de los 12,5 a los 15 euros (con un potencial del 19%), destaca su apuesta por los centros de datos, que cree que ya se están transformado en una creación de valor tangible.

En este sentido, ha revisado al alza sus previsiones de ingresos derivados del alquiler de estos centros de datos, esperando ahora que la fase 1, dotada con una capacidad de 64 MW, aporte hasta 92 millones de euros en rentas para el año 2027, con el 72% del espacio ya alquilado o pre-alquilado.

Para la fase 2, de 246 MW, las rentas brutas ascenderán a 379 millones de euros para el año 2029, un 21% más respecto a las primeras previsiones, tras la adición a su cartera de dos nuevos centros en Madrid (Getafe y Tres Cantos).

Con todo ello, la casa de análisis prevé unos ingresos totales para la compañía de 655 millones de euros para 2027, un 31% más que en 2024; un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 493 millones, un 30% más; y un beneficio recurrente de 335 millones, un 7,7% más.

COLONIAL

En el caso de Colonial —cuyo precio objetivo pasa de los 6,3 a los 6,4 euros, con un potencial del 9%—, Jefferies destaca su apuesta por los activos de Ciencia e Innovación que la compañía desarrolla en colaboración con Stoneshield, aprovechando los incentivos europeos para la independencia en Defensa e I+D del continente.

La previsión es que esta actividad impulsará hasta 3 céntimos el beneficio recurrente por acción de la socimi, que cerró el ejercicio 2024 en 0,33 euros por acción.

Además, su estrategia de rehabilitación de oficinas en París, Madrid y Barcelona contribuirá con 11 euros adicionales a esta partida, junto con otros 7 céntimos procedentes de la revalorización de las rentas, totalizando hasta 20 céntimos adicionales por acción entre sus tres principales palancas de crecimiento.

Con todo ello, espera que los ingresos alcancen en 2027 los 488 millones de euros, un 25% más que en 2024; el Ebitda llegue a los 407 millones para ese mismo año, un 25% superior: y el beneficio recurrente a los 243 millones, un 26% más.