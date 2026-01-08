Jefferies eleva la recomendación de Repsol y TotalEnergies y recorta la de Galp

** Jefferies espera que las recompras de acciones impulsen el aumento de las valoraciones en la industria petrolera europea, al tiempo que prolonga sus estimaciones del sector hasta el ejercicio fiscal de 2027 ** Eleva la nota de TotalEnergies y Repsol a "comprar", mientras que recorta la de Galp Energia a "infraponderar" por motivos de valoración

** El bróker elogia la coherencia estratégica y la resistencia de Repsol y Total, y considera que el crecimiento del valor va más allá de los efectos de la recompra

** Por el contrario, las expectativas de crecimiento de Galp parecen poco realistas, dada su estrategia excesivamente centrada en el yacimiento de Mopane en los últimos años, según Jefferies

** La recomendación de Galp no tuvo en consideración los planes anunciados el jueves de fusionar sus negocios de refino y venta de carburantes con la española Moeve (Reporte de Gemma Guasch; editado en español por Tomás Cobos)