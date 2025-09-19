Jefferies rebaja Redeia a "mantener" por riesgos regulatorios

** Jefferies rebaja la calificación de Redeia a "mantener" desde "comprar" tras adoptar una postura más cauta sobre las perspectivas del operador español de redes eléctricas, citando riesgos regulatorios en los próximos cinco años

** La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha elevado la remuneración de las inversiones en redes eléctricas al 6,46% desde el 5,58% anterior, pero las empresas eléctricas exigían una remuneración del 7,5%. El nuevo límite de retribución se fija para el periodo 2026-2031

** El bróker recorta sus estimaciones de beneficio por acción (BPA) para 2025-27 en torno a un 13%, lo que refleja una visión más prudente sobre parámetros clave como la tasa de rentabilidad nominal antes de impuestos (RoR), la asignación de gastos operativos y el crecimiento de la base reguladora de activos (RAB)

** Jefferies añade que el próximo Plan Nacional de Inversiones 2025-2030, que podría alcanzar los 13.600 millones de euros, no actuaría como un catalizador importante para la compañía, puesto que ya está ampliamente reflejado en la estimación media de los analistas

** De los 22 analistas que cubren Redeia, nueve valoran el valor como "fuerte compra" o "comprar", 11 como "mantener" y dos como "vender" - datos de LSEG

(Información de Mireia Merino; edición en español de Paula Villalba)