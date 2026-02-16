Jefferies sube ACS a "comprar" tras destacar su éxito en IA y centros de datos

** Jefferies eleva la calificación del grupo constructor español ACS de "mantener" a "comprar", basándose en el valor infravalorado de su infraestructura

** Dado que el gasto de capital de los hiperescaladores sigue superando las expectativas, Jefferies sigue viendo margen de crecimiento para ACS, a pesar de que las acciones se han revalorizado más de un 300% en tres años

** "Dado que la demanda de centros de datos de inteligencia artificial (IA) sigue superando la oferta, ACS y Hochtief

serán los principales beneficiarios", afirma la agencia de valores, refiriéndose también a la filial alemana del grupo español

** Aumenta el precio objetivo de ACS a 116 euros (US$137,60), un 18% más que el precio de cierre del viernes, para reflejar la cartera de centros de datos de ACS y el creciente potencial alcista del desarrollo de US Express Lane

** La agencia de valores también actualiza el precio objetivo de Hochtief a 371 euros, pero lo mantiene en "mantener", ya que "la valoración de la construcción parece completa"

** De los 20 analistas que cubren ACS, seis califican la acción como "compra fuerte" o "compra", 11 como "mantener" y tres como "venta fuerte" o "venta", según datos de LSEG

(US$1 = 0,8430 euros) (Información de Javi West Larrañaga; editado en español por Patrycja Dobrowolska)