Jefferson de la Fed defiende aproximación con lentitud a los recortes de tasas

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 7 nov (Reuters) - El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, dijo el viernes que la institución debería "proceder con lentitud" a la hora de aprobar nuevos recortes de tasas de interés, a medida que la política monetaria se acerca a una postura neutral.

Tras un recorte de tasas de un cuarto de punto la semana pasada, que Jefferson apoyó, dijo que "la actual postura de política monetaria sigue siendo algo restrictiva" y sirve para presionar a la baja una inflación que, según la información disponible, no ha variado mucho desde el año pasado y se mantiene por encima del objetivo del 2% fijado por el banco central estadounidense.

No obstante, la tasa de referencia, actualmente entre el 3,75% y el 4%, está ahora "más cerca de su nivel neutral, que ni restringe ni estimula la economía", dijo Jefferson en unas declaraciones preparadas para pronunciarlas ante el Bundesbank alemán. "Teniendo esto en cuenta, tiene sentido proceder con lentitud a medida que nos acercamos al tipo neutral".

Aseguró que tomaría las decisiones de recortes "reunión por reunión", un enfoque que describió como "especialmente prudente porque no está claro cuántos datos oficiales tendremos antes de nuestra reunión de diciembre", dado el actual cierre del Gobierno federal.

La Fed se reunirá los días 9 y 10 de diciembre y los inversores esperan otra reducción de un cuarto de punto. Sin embargo, en una conferencia de prensa tras el encuentro de la semana pasada, el presidente de la entidad, Jerome Powell, dijo que un recorte en diciembre "no es una conclusión inevitable, ni mucho menos".

Sus palabras reflejaron las opiniones divididas entre los responsables monetarios sobre si el debilitamiento del mercado laboral o una inflación persistentemente por sobre el objetivo suponen un mayor riesgo para la economía estadounidense en estos momentos.

El recorte se aprobó con disensiones tanto a favor de una política monetaria más restrictiva como de una más laxa, un resultado inusual en una organización impulsada por el consenso.

Los argumentos de Jefferson se hicieron eco de los planteados por Powell sobre cómo la falta de cifras sobre empleo, inflación y otras estadísticas durante el cierre federal, ahora en su segundo mes, puede hacer que la Fed sea más cauta a la hora de reducir las tasas sin el conjunto habitual de datos económicos en la mano. (Editado en español por Carlos Serrano)