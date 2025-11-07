Jefferson de la Fed dice hay datos suficientes para que la Fed siga tomando decisiones monetarias

WASHINGTON, 7 nov (Reuters) - Los datos sobre la economía que llegan a LA NACION son suficientes para que los responsables monetarios tomen decisiones sobre las tasas de interés a pesar del cierre del Gobierno federal, dijo el viernes el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson.

Jefferson, que habló en un día en el que el segundo informe mensual de empleo no estuvo disponible debido al cierre federal, citó las propias encuestas del banco central, la información que llega de los estados y la recopilada por empresas privadas.

"No estamos recibiendo el flujo de datos oficiales que normalmente tendríamos", dijo en un acto con el Bundesbank alemán.

Aun así, "tenemos datos suficientes... para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo", añadió.

