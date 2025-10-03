Jefferson, de la Fed, dice que habrá datos suficientes para reunión de política monetaria de octubre

FILADELFIA, 3 oct (Reuters) - El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, dijo el viernes que los banqueros centrales tendrán información adecuada para su reunión del 28 y 29 de octubre, incluso si el empleo y otros informes del gobierno federal siguen retrasados por el cierre en curso del Gobierno.

Además de los informes gubernamentales, la Reserva Federal cuenta con "fuentes del sector privado, encuestas empresariales, encuestas de hogares, y es realmente toda la constelación de datos lo que influye en mi forma de pensar", dijo Jefferson.

"Tenemos suficiente información para hacer nuestro trabajo... Mi expectativa es estar bien informado antes de la reunión de octubre", agregó. (Editado en español por Natalia Ramos)