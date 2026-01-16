Jefferson, de la Fed, dice que la política monetaria está en una "buena posición"

BOCA RATON, EEUU, 16 ene (Reuters) - El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, pareció indicar el viernes su apoyo a mantener sin cambios los costos de endeudamiento de corto plazo en la reunión del banco central del 27 y 28 de enero, y dijo que es "cautamente optimista" sobre la economía, el mercado laboral y la inflación en el próximo año, ahora que los recortes de tasas de la Fed han situado la política monetaria en el rango de neutral.

"Aunque no quiero prejuzgar la decisión que allí se tome, en mi opinión, la actual orientación de la política monetaria nos deja en buena posición para determinar el alcance y el calendario de ajustes adicionales de nuestra tasa de interés, en función de los nuevos datos, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos", dijo Jefferson.

Fueron sus primeras declaraciones públicas sobre política monetaria desde noviembre, antes de que la Reserva Federal decidiera el tercero de una serie de recortes de las tasas de interés de un cuarto de punto porcentual que situaron el tipo oficial entre el 3,50% y el 3,75%.

Jefferson votó con la mayoría de 9 a 3 a favor de la reducción de diciembre. Sus comentarios del viernes se hicieron eco de las palabras sobre el "alcance y el calendario" de las futuras medidas incluidas en el comunicado de la Reserva Federal posterior a la reunión de diciembre, que se interpretaron como una señal de pausa en la adopción de nuevas medidas en el nuevo año.

Los recortes de tasas del año pasado fueron "el paso correcto para equilibrar el riesgo al alza de una inflación persistentemente sobre el objetivo y el riesgo a la baja de un mercado laboral en deterioro", dijo Jefferson, en declaraciones preparadas para su presentación ante el Instituto Americano de Investigación Económica.

"Esta postura de política monetaria coloca a la economía en una buena posición de cara al futuro", agregó.

En el nuevo año, dijo Jefferson el viernes, la economía probablemente crecerá en torno al 2% a corto plazo, la tasa de desempleo -en el 4,4% en diciembre- probablemente se mantendrá estable, y la inflación, a pesar de los riesgos al alza, probablemente volverá a una senda sostenible hacia el objetivo del 2% de la Fed.

Aunque el aumento de los precios de los bienes básicos el año pasado no es coherente con esa trayectoria, dijo, "es un caso base razonable que los efectos de los aranceles sobre la inflación no serán duraderos, de hecho, un cambio de una sola vez en el nivel de precios", especialmente con las expectativas de inflación ancladas.

En la actualidad, los mercados financieros valoran solo en un 5% la posibilidad de una bajada de tipos este mes. (Reportaje de Howard Schneider; Redacción de Ann Saphir; Edición de Andrea Ricci)