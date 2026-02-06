Jefferson, de la Fed, prevé un mercado laboral estable y una caída de la inflación

Por Howard Schneider y Michael S. Derby

WASHINGTON, 6 feb (Reuters) - El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, dijo el viernes que se sentía "cautamente optimista" sobre las perspectivas económicas para 2026, ya que se espera que el crecimiento se mantenga ligeramente sobre la tendencia, que el mercado laboral se estabilice y que la inflación vuelva a descender al objetivo del 2% del banco central estadounidense.

La política actual de la Fed está "en una buena posición" para responder independientemente de cómo evolucione la economía, dijo Jefferson, según comentarios preparados para un evento de la Brookings Institution, en línea coherente con la pausa prevista por la Fed de los recortes de tasas de interés, a la espera de más datos sobre el empleo y la inflación.

"La postura de política monetaria actual está en una buena posición para abordar los riesgos de ambos lados de nuestro doble mandato", dijo Jefferson. "Creo que el alcance y el momento de los ajustes adicionales a nuestra tasa de política monetaria deben basarse en los datos que se reciban, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de los riesgos".

La Fed mantuvo su tasa de interés oficial estable en el rango del 3,50%-3,75% en una reunión la semana pasada, y sus próximos movimientos dependerán de la evolución del mercado laboral en los próximos meses y de si la inflación baja tras un año de escasos avances.

La medida de inflación preferida por la Fed se sitúa actualmente alrededor de un punto porcentual sobre el objetivo del 2%, y "el progreso en la desinflación se ha estancado durante el último año", sostuvo Jefferson.

Sin embargo, añadió que, en su opinión, el mercado laboral se encuentra más o menos "en equilibrio", con una tasa de desempleo aún baja, del 4,4%, y un lento crecimiento del empleo en consonancia con la actual expansión moderada de la población activa debido al endurecimiento de las políticas de inmigración. (Reporte de Howard Schneider y Michael S. Derby; edición en español de Javier López de Lérida)