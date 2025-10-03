Jefferson, de la Fed, repite que el mercado laboral podría sufrir tensiones sin un apoyo

Por Howard Schneider

FILADELFIA, EEUU, 3 oct (Reuters) -

El vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Philip Jefferson, reiteró el viernes que el mercado laboral estadounidense podría sufrir tensiones si no recibe el apoyo de la política monetaria. En unas declaraciones preparadas para una conferencia en el LeBow College of Business de la Universidad de Drexel, Jefferson repitió en gran medida los comentarios de principios de semana en el sentido de que, con la inflación sobre el objetivo del 2% de la Reserva Federal y un mercado laboral que parece debilitarse, "ambos lados de nuestro mandato están bajo presión".

"Veo los riesgos para el empleo inclinados a la baja y los riesgos de inflación al alza", con el recorte de tasas de un cuarto de punto en la última reunión de la Fed apropiado como una forma de apoyar el mercado laboral con una política monetaria ligeramente más expansiva "mientras se mantiene un enfoque equilibrado para promover nuestros objetivos de doble mandato", dijo Jefferson.

No indicó si está a favor de un nuevo recorte de un cuarto de punto en la reunión de la Fed de finales de este mes, como anticipan los inversores.

También señaló que estaba hablando sin el beneficio de los datos de empleo de septiembre que, de no ser por la paralización del Gobierno federal, habrían estado disponibles el viernes por la mañana.

"Esto no es ideal", dijo Jefferson, que añadió que no se "centra en un solo informe" a la hora de decidir sobre política monetaria. (Reporte de Howard Schneider; edición en español de Javier López de Lérida)