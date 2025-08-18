Jefferson regresa a los entrenamientos con los Vikings tras recuperarse de lesión de isquiotibiales

EAGAN, Minnesota, EE. UU. (AP) — El wide receiver Justin Jefferson se reincorporó con los Vikings de Minnesota para practicar, después de que una leve distensión en su isquiotibial izquierdo lo mantuviera al margen durante tres semanas y media.

Jefferson estuvo en el campo para la sesión ligera el lunes, el último aumento de su actividad desde que sufrió la lesión durante la segunda práctica del campamento de entrenamiento el 24 de julio. Participó en ejercicios individuales, pero no en el trabajo de equipo completo.

Debido a que Jefferson se perdió siete juegos por una distensión más severa en su isquiotibial derecho durante la temporada 2023 y considerando su importancia para el equipo, los Vikings han sido extremadamente cautelosos con su recuperación. El entrenador Kevin O'Connell dijo que no cree necesario que Jefferson deba ajustar su rutina de trabajo en el futuro.

"Ha hecho un trabajo tan bueno fortaleciendo y trabajando con el equipo médico y el equipo de fuerza que creo que siente que está bastante cerca y listo para jugar", dijo O'Connell sobre el dos veces All-Pro, quien tiene la mayor cantidad de yardas recibidas en la historia de la NFL en los primeros cinco años de un jugador.

Los Vikings abren la temporada regular el 8 de septiembre en Chicago, y nunca ha habido preocupación sobre que Jefferson esté de vuelta a plena fuerza en el campo para el espectáculo del lunes por la noche contra los Bears, rivales de la NFC Norte. Pero la espera a veces es la parte más difícil.

Los Vikings no podrán contar con el principal compañero de Jefferson en la posición, Jordan Addison, durante sus primeros tres juegos mientras cumple una suspensión por violar la política de abuso de sustancias de la liga. Su tercer receptor, Jalen Nailor, recientemente se lastimó la mano y está en un cronograma de semana a semana para regresar, dijo O'Connell. Se negó a abordar si se estaba considerando una cirugía para Nailor.

El lado positivo de la ausencia de Jefferson ha sido el aumento de oportunidades para el resto de los receptores que compiten por puestos, con uno más abierto por la lesión de rodilla izquierda que terminó la temporada para Rondale Moore en el primer juego de exhibición del equipo.

El novato Tai Felton, la selección de tercera ronda del draft de Maryland que también está en camino para un papel de reresador de patadas, tiene asegurado un lugar en la lista. Más allá de él, el grupo de competidores incluye al jugador de cuarto año Tim Jones, a los miembros anteriores del equipo de práctica Lucky Jackson, Jeshaun Jones y Thayer Thomas, y a los novatos no reclutados Myles Price y Silas Bolden.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.