Jefferson-Wooden avanza a la final mundial de 200 m y aspirará al doblete
La estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, ya coronada el domingo campeona del mundo de 100 metros,
La estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, ya coronada el domingo campeona del mundo de 100 metros, ganó cómodamente su semifinal de 200 metros, este jueves en el Mundial de Tokio, y el viernes buscará el doblete de la velocidad.
La atleta de 24 años relajó incluso su esfuerzo a veinte metros para el final y cruzó la meta en 22 segundos exactos (22.00).
"Hoy vine con un único objetivo: correr la curva como mi entrenador quería que hiciera para ahorrar toda la energía posible. Una ronda pasada más. Me siento capaz de ganar el oro", admitió.
MJW es la gran favorita para el título en ausencia por sendas lesiones de la campeona olímpica Gabby Thomas y de la santalucense Julien Alfred.
La defensora del título, la jamaicana Shericka Jackson, de regreso tras un 2024 complicado, firmó el mejor tiempo de las semifinales (21.99).
No podrá estar en la final ni la española Jaël Bestué (22.80), sexta en su semifinal, ni la mexicana Miriam Sánchez (23.12), octava y última en la suya.
