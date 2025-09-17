Jefferson-Wooden avanza sin apuros a semifinales de 200 m del Mundial

La nueva campeona mundial de 100 metros, la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, inició la búsqueda del doblete de la velocidad de manera plácida, superando cómodamente las series de primera ronda de 200 metros, este miércoles en Tokio.

La velocista de Carolina del Sur es la favorita a colgarse también el oro en la media vuelta de pista, en ausencia de su compatriota Gabby Thomas, la campeona olímpica de la distancia, y por la baja por lesión esta semana de la santalucense Julien Alfred.

Esa última, oro olímpico en 100 metros y después plata en 200 metros, se colgó el bronce el pasado domingo en los 100 metros en el Mundial, pero en esa carrera sufrió un desgarro en los isquiotibiales.

Además de Jefferson-Wooden, también se clasificó sin complicaciones la jamaicana Shericka Jackson, defensora del título (22.33).

Estarán igualmente en semifinales la española Jael Bestué, tercera de su serie (22.74), y la mexicana Miriam Sánchez (23.01), cuarta en la misma serie y que fue la última repescada.

Por contra, quedaron eliminadas, tras ser últimas en sus respectivas series, la ecuatoriana Gabriela Anahí Suárez (23.50), la boliviana Alinny Skarleth Delgadillo (25.13) y la nicaragüense María Carmona (24.14).

