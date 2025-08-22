Jefferson-Wooden sigue en Bruselas su camino triunfal en los 100 metros

Nueve carreras y nueve victorias este año: Melissa Jefferson-Wooden se confirmó como la gran favorita al oro en los 100 metros femeninos del Mundial de Tokio (13-21 de septiembre) al ganar este viernes en esta distancia en la reunión de Bruselas.

En esta penúltima cita de la temporada de la Liga de Diamante, la estadounidense de 24 años terminó con un tiempo de 10 segundos y 76 centésimas (viento: -0,2 m/s), superando a su compatriota Sha'Carri Richardson (11.08) y a la británica Daryll Neita (11.15).

En su última temporada, la leyenda jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, de 38 años, terminó cuarta, con un crono de 11.17.

Jefferson-Wooden, bronce olímpico el año pasado en la línea recta, está siendo la sensación de la temporada en la prueba reina de la velocidad.

"El plan es conseguir el oro en Tokio. Sueño con ello después de un año tan exitoso. Esto es fruto de un trabajo duro, pero todavía esto no está terminado", afirmó después de su victoria en el estadio Rey Balduino.

A principios de este mes de agosto la atleta de Carolina del Sur se convirtió, con 10.65 en Eugene (Estados Unidos), en la quinta velocista más rápida de la historia.

Ogando y Leyanis Pérez triunfan

La representación latinoamericana en la capital belga respondió a las buenas expectativas y el dominicano Alexander Ogando y la cubana Leyanis Pérez ganaron en 200 metros y triple salto, respectivamente.

Ogando, quinto en esta distancia en los Juegos Olímpicos de París del año pasado, era favorito en la capital belga por la ausencia de sus principales rivales, principalmente el botsuano Letsile Tebogo y los estadounidenses Noah Lyles y Kenny Bednarek.

El dominicano, de 25 años, paró el crono en 20 segundos y 16 centésimas. Superó así al estadounidense Robert Gregory (20.19) y al nigeriano Udodi Chudi Onwuzurike (20.29), segundo y tercero, respectivamente.

La decepción fue el estadounidense Christian Coleman, campeón mundial de 100 metros en 2019 y que fue cuarto de la carrera con un discreto tiempo de 20.42.

En el triple salto femenino, Leyanis Pérez, bronce mundial en 2023 y campeona mundial indoor este mismo año, se impuso con 14,78 metros, por delante de otra cubana, Davisleydi Velazco (14,72 metros), que fue segunda.

Sin récord en 5000 metros

Por lo demás, la velada belga no brindó ningún récord mundial, a pesar de que en los 5000 metros la keniana Agnes Ngetich quería quebrar la plusmarca lograda a principios de julio por su compatriota Beatrice Chebet (13:58.05).

Ngetich, de 24 años, falló en las últimas vueltas y acabó con un tiempo de 14:24.99, lejos de su objetivo.

"No fue una mala carrera.

“Quería correr más rápido, pero tuve que luchar sola y era difícil”, se resignó la keniana.

Por su parte, la garrochista estadounidense Katie Moon, subcampeona olímpica en París, fue la única en superar los 4,85 metros y se llevó la victoria.

En los 400 metros vallas femeninos, en tanto, la victoria fue para otra estadounidense, Anna Cockrell (53.66), que superó a la panameña Gianna Woodruff (53.89), segunda.