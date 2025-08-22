Jefferson-Wooden triunfa también en los 100 metros en Bruselas
La estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, gran favorita al oro en el Mundial de atletismo de...
- 1 minuto de lectura'
La estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, gran favorita al oro en el Mundial de atletismo de Tokio (13-21 de septiembre), sigue invicta esta temporada en los 100 metros y ganó este viernes esa prueba en la reunión de la Liga de Diamante de Bruselas.
Con un tiempo de 10 segundos y 76 centésimas (viento: -0,2 m/s) superó en esta cita a su compatriota Sha'Carri Richardson (11.08) y a la británica Daryll Neita (11.15).
En su última temporada, la leyenda jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, de 38 años, terminó cuarta, con un crono de 11.17.
Jefferson-Wooden, bronce olímpico el año pasado en la línea recta, está siendo la sensación de la temporada en la prueba reina de la velocidad.
A principios de agosto la atleta de 24 años se convirtió, con 10.65 en Eugene (Estados Unidos), en la quinta velocista más rápida de la historia.
