LA NACION

Jefferson-Wooden y Seville conquistan los 100 metros en el Mundial de Atletismo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Jefferson-Wooden y Seville conquistan los 100 metros en el Mundial de Atletismo
Jefferson-Wooden y Seville conquistan los 100 metros en el Mundial de AtletismoAbbie Parr - AP

TOKIO (AP) — Melissa Jefferson-Wooden de Estados Unidos y Oblique Seville de Jamaica ganaron el domingo las finales de 100 metros en el Mundial de Atletismo, marcando un cambio generacional en el atletismo.

Jefferson-Wooden arrasó en el campo, terminando en 10,61 segundos para romper la marca de campeonatos mundiales que estableció hace dos años Sha'Carri Richardson. La estadounidense apenas logró colarse a la final y terminó quinta a pesar de correr su mejor marca de la temporada con 10,94.

Seville, quien trabaja con el antiguo entrenador de Usain Bolt, Glen Mills, superó a su compatriota Kishane Thompson para ganar con un tiempo de 9,77. El campeón mundial y olímpico defensor Noah Lyles terminó tercero.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

LA NACION
Más leídas
  1. Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo dentro de la Fórmula 1
    1

    Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo dentro de la Fórmula 1

  2. Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado
    2

    Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado

  3. Con banderas inglesas, gorras MAGA y un mensaje de Elon Musk: Gran Bretaña presencia su mayor protesta ultraderechista
    3

    Con banderas inglesas, gorras MAGA y un mensaje de Elon Musk: Gran Bretaña presencia su mayor protesta ultraderechista

  4. Duro análisis de Financial Times tras la derrota de Milei en los comicios de la Provincia
    4

    Según Financial Times, Milei atraviesa “la mayor crisis de su presidencia”

Cargando banners ...