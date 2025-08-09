Jen Pawol rompe la barrera de género como la primera umpire en un juego de temporada regular

ALTANTA (AP) — Jen Pawol hizo historia como la primera mujer umpire en trabajar en un juego de temporada regular en las Grandes Ligas.

El tan esperado debut de Pawol se produjo como umpire de primera base en el primer juego de una doble cartelera entre los Bravos de Atlanta y Marlins de Miami. Disfrutó de una primera entrada tranquila, observando cómo el lanzador derecho de los Bravos, Hurston Waldrep, ponchó a los dos primeros bateadores antes de que el dominicano Agustín Ramírez conectara una línea al tercera base Nacho Álvarez.

Los Bravos también fueron retirados en orden por el lanzador derecho de Miami, Ryan Gusto, en la parte baja de la primera entrada, sin que se necesitaran decisiones de Pawol en la primera base.

Como umpire de primera base, Pawol tuvo la responsabilidad de revisar las manos de Waldrep en busca de sustancias extrañas después de la entrada. Durante ese breve encuentro, también pareció recibir un cálido saludo del receptor de los Bravos, Sean Murphy, en su camino al dugout.

Pawol trabajará en la tercera base en el segundo juego de la doble cartelera del sábado por la noche. Estará en el centro de atención cuando llame los lanzamientos detrás del plato en el juego final de la serie el domingo.

Hubo mucha anticipación por su debut histórico el sábado. Una multitud de fotógrafos se reunió mientras esperaban que los umpires caminaran hacia el campo desde su rampa de entrada cerca del dugout de los Marlins.

El manager de los Marlins, Clayton McCullough, y el entrenador de banca de los Braves, Walt Weiss, saludaron a Pawol cuando intercambiaron las alineaciones en el plato antes del juego. Pawol luego trotó por la línea de primera base. Saludó de mano al entrenador de primera base de los Marlins, Tyler Smarslok, antes de tomar su posición en la línea del jardín derecho para el primer lanzamiento.

Pawol dijo el jueves que estaba "abrumada por la emoción" cuando le notificaron que haría su debut en las Grandes Ligas este fin de semana.

"Fue súper emocionante finalmente estar viviendo esa llamada telefónica que había estado esperando y trabajando durante bastante tiempo, y simplemente me sentí muy llena — me siento como una batería completamente cargada lista para funcionar", dijo Pawol.

Pawol, de 48 años, ha estado trabajando en las ligas menores desde que fue asignada a la Liga de la Costa del Golfo en 2016. Fue asignada al juego de campeonato de Triple-A en 2023 y trabajó en juegos de entrenamiento de primavera en 2024 y nuevamente este año.

Pawol, quien es de Nueva Jersey, tuvo solo unos pocos días para prepararse para la doble cartelera del sábado.

Dijo que le informaron de su tan esperada promoción durante una llamada de conferencia el miércoles con el director de desarrollo de árbitros, Rich Rieker, y el vicepresidente de operaciones de árbitros, Matt McKendry.

Pawol fue seleccionada tres veces para el equipo de todas las conferencias de sóftbol en Hofstra. Trabajó como árbitro de sóftbol de la NCAA de 2010 a 2016.

El ascenso de Pawol a la historia en la MLB se produjo 28 años después de que se rompiera la barrera de género en la NBA para los oficiales de juego y diez años después de que la NFL contratara a su primera oficial femenina a tiempo completo. La Copa Mundial de fútbol masculino contrató a una árbitra por primera vez hace tres años. La NHL no ha tenido mujeres como oficiales en el hielo.

