Jen Pawol se siente como “batería completamente cargada” antes de romper barrera de género en MLB

NUEVA YORK (AP) — Jen Pawol estaba en su habitación de hotel en Nashville cuando recibió la llamada que había esperado durante una década.

Debutará en las mayores este fin de semana, convirtiéndose en la primera mujer árbitro en un siglo y medio del béisbol de las Grandes Ligas.

“Me invadieron las emociones”, recordó Pawol el jueves, dos días antes de romper una barrera de género cuando trabaje en las bases durante la doble cartelera de Miami en Atlanta. “Fue súper emocionante finalmente vivir esa llamada telefónica que había estado esperando y por la que había trabajado durante bastante tiempo, y simplemente me sentí súper llena, como una batería completamente cargada lista para funcionar”.

Con la voz temblorosa de emoción, Pawol habló sobre recibir la noticia durante una teleconferencia el miércoles con el director de desarrollo de árbitros, Rich Rieker, y el vicepresidente de operaciones de árbitros, Matt McKendry.

Pawol recordó su largo camino. A principios de la década de 1990 en la escuela secundaria West Milford en Nueva Jersey, tuvo una conversación de verano con Lauren Rissmeyer, la tercera base del equipo de sóftbol de la escuela.

“¿Quieres venir a arbitrar conmigo?”, recordó que le preguntaron. “No lo pensé dos veces. Lauren lo está haciendo, así que yo también lo haré”.

El pago de Pawol era de US$15 por juego.

“Era un sistema de un solo árbitro. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero pude ponerme el equipo y cantar bolas y strikes, así que estaba dentro”, recordó Pawol.

Graduada en 1995 de la escuela secundaria West Milford, que la incluyó en su Salón de la Fama del deporte en 2022, Pawol acudió a la Universidad Hofstra con una beca de sóftbol, siendo seleccionada tres veces para el equipo ideal de la conferencia.

Después de arbitrar sóftbol de la NCAA de 2010 a 2016, fue abordada por el entonces árbitro de MLB, Ted Barrett, en un campamento de árbitros en Binghamton, Nueva York, a principios de 2015.

“Más que cualquier otra mujer que había visto, parecía que podía manejar las exigencias del trabajo físicamente”, dijo Barrett el jueves. “Pero lo que me impresionó fue su disposición para aprender. Parecía una esponja, todo lo que le estábamos enseñando. Estoy orgulloso de haberle hecho saber de la oportunidad”.

Barrett invitó a Pawol a asistir a una clínica en Atlanta y luego a un campamento de prueba de MLB en Cincinnati. La invitó a cenar en Atlanta con los compañeros árbitros Paul Nauert y Marvin Hudson y sus esposas.

“Le advertí: ‘Mira, esto es a lo que te enfrentas.

“Van a ser 10 años en las menores antes de que pises un gran estadio’”, dijo Barrett.

Pawol fue una de los 38 aspirantes invitados a la Academia de Entrenamiento de Árbitros en Vero Beach, Florida, y comenzó su carrera profesional de arbitraje en la Liga de la Costa del Golfo el 24 de junio de 2016, trabajando en el plato cuando los GCL Tigers West jugaron contra los GCL Blue Jays.

Ascendió a la Liga New York/Penn en 2017, la Liga del Medio Oeste después de las primeras dos semanas de la temporada 2018, luego trabajó en la Liga del Atlántico Sur en 2019, la Liga del Medio Oeste de High-A en 2021, la Liga del Este de Doble-A y las Ligas Internacional y del Pacífico de Triple-A en 2023. Fue llamada para el entrenamiento de primavera de las mayores en 2024 y 2025.

“Esto ha sido cosa de más de 1200 juegos de ligas menores, incontables horas de revisión de video tratando de mejorar, y debajo de todo ha estado esta pasión y este amor por el juego de béisbol”, dijo Pawol. “Esto comenzó en mis días de jugadora como receptora y se transformó en árbitro, y creo que se ha vuelto aún más fuerte como árbitro. Arbitrar es para mí, está en mi ADN. Ha sido un viaje largo y difícil”.

Entre las ocho mujeres árbitros actualmente en las menores, Pawol se unirá al equipo de Chris Guccione en Atlanta, donde espera a unos 30 familiares y amigos. Trabajará en las bases durante la doble cartelera del sábado y cantará bolas y strikes el domingo.

Pawol estaba en la tercera base el miércoles por la noche cuando Jacksonville venció a Nashville en la Liga Internacional, cuando el tercera base de los Sounds, Oliver Dunn, la felicitó.

“Si llego a las mayores”, le dijo, “habremos trabajado juntos en todos los niveles”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes