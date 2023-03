Jenna Ortega, Taylor Swfit, Millie Bobby Brown o BTS, premiados en los Kids' Choice Awards 2023

El pasado sábado 4 de marzo se celebró en Los Ángeles la 36.ª edición de los Kids' Choice Awards organizados por Nickelodeon, en los que, entre otros galardonados, Adam Sandler ganó el Premio Rey de la Comedia por su trayectoria en los últimos 30 años.

Por el evento, que estuvo presentado por la tiktoker Charli D'Amelio y por el presentador y comentarista de la NFL Nate Burleson, pasaron estrellas del momento como Jenna Ortega, Landon Barker, Bella Poarch, Olivia Rodrigo, Dove Cameron o Miranda Cosgrove. Además, junto al mencionado premio para Adam Sandler por su trayectoria, los Kid's Choice Awards, en los que actuaron los artistas Bebe Rexha y Lil Baby, galardonaron a Optimus Prime -líder de los Autobots de la saga Transformers- con el "Premio a Toda una Carrera" de la mano de Pete Davidson, Dominique Fishback y Anthony Ramos, miembros del elenco de Transformers: El despertar de las bestias.

Otras celebridades que participaron en el evento fueron Chris Pine, Michelle Rodriguez, Lil Uzi Vert, Justin Wilson II, Michael Le, Markell Washington o los protagonistas de la próxima película en acción real de La Sirenita, Awkwafina, Halle Bailey y Melissa McCarthy. Además, en los Kid's Choice Awards se midieron las estrellas de lucha libre Becky Lynch, Bianca Belair y The New Day (conformado por Kofi Kingston, Xavier Woods y Big E).

Lista completa de ganadores:

Televisión

Serie infantil de tv favorita

Los padrinos mágicos: más mágicos que nunca

Reality show favorito

MasterChef Junior

Actriz de tv favorita (infantil)

Olivia Rodrigo (Nini, High School Musical: el musical: la serie)

Actriz de tv favorita (familiar)

Jenna Ortega (Miércoles Addams, Miércoles)

Serie familiar de tv favorita

Miércoles

Dibujos animados favoritos

Bob Esponja

Actor de tv favorito (infantil)

Joshua Bassett (Ricky, High School Musical: el musical: la serie)

Actor de tv favorito (familiar)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler, Stranger Things)

Cine

Película favorita

Sonic 2: La Película

Actor de cine favorito

Dwayne Johnson (Black Adam/Teth-Adam, Black Adam)

Voz femenina animada favorita

Selena Gomez (Mavis, Hotel Transilvania: Transformanía)

Película de animación favorita

Minions: El origen de Gru

Actriz de cine favorita

Millie Bobby Brown (Enola Holmes, Enola Holmes 2)

Voz masculina animada favorita

Dwayne Johnson (Krypto, DC Liga de supermascotas)

Música

Cantante femenina favorita

Taylor Swift

Grupo de música favorito

Bts

Mejor colaboración musical

"Sweetest Pie"- Megan Thee Stallion, Dua Lipa

Álbum favorito

"Midnights (3am Edition)"- Taylor Swift

Influencer musical favorito

Bella Poarch

Cantante masculino favorito

Harry Styles

Canción favorita

"As It Was"- Harry Styles

Artista revelación favorito

Dove Cameron

Estrella global favorita

Harry Styles (UK)

Otras categorías

Creadora de contenido favorita

Charli D'Amelio

Familia influencer favorita

Ninja kidz tv

Deportista favorito

LeBron James

Mascota favorita de un famoso

Olivia Benson Swift

Creador de contenido favorito

Mrbeast

Deportista favorita

Serena Williams

Videojuego favorito

Minecraft

Saga de libros favorita

Harry Potter

