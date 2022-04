Jenni Hermoso: "Estamos creando un equipo del que se va a hablar muchísimo"

La delantera de la selecci√≥n espa√Īola Jennifer Hermoso dej√≥ claro este lunes que en la actualidad est√°n "creando un equipo del que se va a hablar much√≠simo" y del que alab√≥ el buen ambiente que reina en el vestuario, y que tambi√©n est√°n centradas en conseguir "otro logro" como el de clasificarse para su tercer Mundial consecutivo, para lo que deben ganar a una Escocia que no se parecer√° en nada a la de noviembre.

"El f√ļtbol femenino ha cambiado tanto en Espa√Īa que ahora estamos luchando entre las mejores del mundo y creando un equipo que est√° haciendo historia y del que se va a hablar much√≠simo. Todo esto es posible porque los clubes cada vez apuestan m√°s por su secci√≥n femenina y ahora las jugadoras tendr√°n que ir de la mano de este cambio, que es favorable, aunque queda mucho por crecer", admiti√≥ Hermoso en rueda de prensa previa al duelo de este martes ante Escocia.

La jugadora del FC Barcelona asegur√≥ que no podr√≠a tener "mejores compa√Īeras" en el equipo nacional y que "no puede haber otro vestuario mejor que el de esta selecci√≥n". "Nos llevamos muy bien todas y hay un grupo muy sano, todo lo que sale de fuera se le da m√°s bombo porque lo hace gente externa. Entre nosotras no hay problemas, se ha demostrado, se sigue demostrando y se demostrar√°. Es un equipo superalegre y nos encanta estar con gente de otros equipos porque nos llevamos todas bien", recalc√≥.

La madrile√Īa confes√≥ que hay "miedos" a posibles lesiones porque la temporada est√° "en fechas muy importantes", pero que est√°n "preparadas y concienciadas para estar f√≠sicamente lo mejor posible". "Esto entra en nuestra vida deportiva, hay que cuidarse lo m√°ximo posible", afirm√≥.

Además, Hermoso no esconde que hay "presión" por estar en la lista de 23 de la EURO, pero que es "igual" a la que existe cuando entrenan o juegan. "La jugadora se prepara individualmente para estar en estos campeonatos y a día de hoy claro que hay competencia, pero el vestuario es sano y queremos formar un grupo que quiere hacer grandes cosas. Somos conscientes de que este martes nos jugamos el pase a un Mundial, que parece fácil, pero que muchas grandes selecciones se quedan fuera. Estar en otro es otro logro y luego habrá que preparar una EURO que esperamos con muchas ganas", subrayó.

De cara al partido ante Escocia, celebró que vayan a jugar en "un estadio precioso" como Hampden Park y coincidió con Jorge Vidal en "no tomar como referencia el partido anterior". "Sería un error. Ellas llevan preparando este partido mucho tiempo, su entrenador nos conoce y quieren estar en el Mundial, así que no tendrá nada que ver con el de Sevilla y nos estamos preparando para hacer lo que mejor sabemos y ganar", remarcó la atacante.

La internacional no est√° preocupada de las condiciones en Glasgow porque en Espa√Īa han tenido unas semanas "con bastante fr√≠o" y "campos muy pesados". "La jugadora ya est√° acostumbrada, pero no creo que en un estadio como el de ma√Īana el c√©sped est√© muy mal, el clima no ser√° excusa", advirti√≥.