Jenni Hermoso muestra su apoyo a las 15 jugadoras de la selección pero no comparte las "formas"

MADRID, 28 Sep. 2022 (Europa Press) -

La delantera española Jenni Hermoso manifestó públicamente el apoyo a las 15 jugadoras de la selección española femenina, que han mostrado su deseo de no ser convocadas en la actual situación existente, aunque no comparte las "formas", por lo que empatiza con la "necesidad" de hacer "algo" al estar en una situación "insostenible" que no "beneficia en nada" al fútbol femenino español.

"Esta falta de comunicación ha generado dudas internas que han desgastado el compromiso común del equipo y, aunque no comparta las formas, sí empatizo con la necesidad de hacer algo ya que estamos en medio de una situación insostenible que no beneficia en nada al fútbol femenino español", comunicó Hermoso el martes por la noche en sus redes sociales.

La jugadora del Pachuca mexicano rompió su silencio siete días después de que la Real Federación Española de Fútbol hiciera público que 15 futbolistas habían solicitado, vía correo electrónico, no ser citadas en la próxima convocatoria. "Llevo días sin dormir, pensando en soluciones y buscando explicaciones al vacío tan grande que siento dentro de mí. Y es que, después de todo lo que hemos trabajado, se me rompe el corazón al reconocer que estamos viviendo los peores momentos de la historia del fútbol femenino en España", afirmó Jenni.

La internacional española, que se perdió la Eurocopa por una lesión de rodilla, entiende "las razones" de sus compañeras al haber vivido "muchas de las sensaciones y preocupaciones" que han comunicado. "Soy muy consciente de ello porque he tenido la oportunidad de vivir experiencias únicas e inmensamente felices jugando para España, pero tengo que reconocer que también he vivido momentos muy duros hasta el punto de no reconocerme a mí misma y plantearme si lo que estaba viviendo valdría la pena", añadió Hermoso.

En esta línea, la ex del Barça calificó la situación como "la consecuencia de un cúmulo de acontecimientos, decisiones, intentos fallidos y desgaste por intentar que la voz de la jugadora sea escuchada". Una "desconexión" entre cuerpo técnico, jugadores y federación que señalan la necesidad de una solución. "¿Hay algo que las jugadoras podríamos hacer mejor dentro y fuera del campo de fútbol? ¿Qué más necesitamos hacer para que se nos escuche a las jugadoras de una manera amistosa? No tengo la respuesta a todas estas preguntas", manifestó la atacante.

Las 15 futbolistas subrayaron el pasado viernes que no han "renunciado" al combinado nacional y que "nunca" han pedido el cese de Jorge Vilda, aludiendo a que lo que está sucediendo está afectando a su salud "emocional y personal" y criticando que su posición "a ocho meses del Mundial" se esté entendiendo como "un capricho o un chantaje".

"Tengo claro que las jugadoras deben de ser parte de este proceso y que lo ocurrido hace unos días no es ningún chantaje ni un capricho como se ha querido manejar. Todas y cada una de las jugadoras que han decidido alzar la voz están comprometidas con la Selección y desean ser parte del proceso de preparación de cara al mundial del próximo año", zanjó Jenni Hermoso, quien se convierte en la 17ª jugadora de las últimas convocatorias en pedir, de una forma u otra, cambios en el combinado nacional, después de que Alexia Putellas también compartiese el comunicado de sus 15 compañeras por redes sociales.

Las implicadas lamentaron que la RFEF hiciese "público, de forma parcial e interesada, una comunicación privada" y "con información que afecta" a su salud y "remitida en respuesta a la petición de la propia Federación de conocer" cuales de ellas querían "no ser convocadas".

"Por eso mismo y desde mi posición como jugadora comprometida al máximo con el fútbol, con el fútbol femenino español y con la Selección, quiero encontrar las soluciones para que podamos poner a nuestro deporte donde se merece. Deseo de corazón que pronto veamos de nuevo una Selección unida, comprometida e ilusionada. Alzaré la voz y escucharé a quien sea con el motivo de arreglar esta situación", concluyó.