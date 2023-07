Jenni Hermoso: "Tenemos que ser exigentes"

La delantera de la selecci√≥n espa√Īola Jenni Hermoso destac√≥ la victoria ante Costa Rica en el debut mundialista de este viernes en un partido en el que tuvieron "mucha posesi√≥n y ocasiones", pero en el que no estuvieron del todo acertadas en la definici√≥n, aspecto en el que deben mejorar porque deben "ser exigentes" con ellas mismas.

"Hemos hecho un partido de mucha posesi√≥n y muchas ocasiones, y empezar ganando el primer partido 3-0 es importante. Siempre podemos poner alg√ļn pero. Tenemos que ser exigentes con nosotras, y hoy hemos tenido mucha posesi√≥n y muchas ocasiones de gol, pod√≠amos haber metido m√°s goles", coment√≥ Jenni Hermoso tras el partido en declaraciones a RTVE.

La madrile√Īa tambi√©n jug√≥ ante Costa Rica en el Mundial de 2015 (1-1) y, ocho a√Īos despu√©s, considera que Espa√Īa "ha cambiado bastante tanto f√≠sica como mentalmente" y que adem√°s viene trabajando "muy bien" en los √ļltimos a√Īos.

"Quién tiene mas confianza coge el balón y lo tira. Lo he cogido yo, lo he lanzado y lo he fallado, al final falla quien lo tira. Al final estoy contenta porque hemos ganado que era lo importante, y ahora ya pensando en el siguiente partido", confesó la futbolista del Pachuca mexicano sobre el penalti fallado en el partido.

En cuanto a Zambia, próximo rival, la delantera cree que será un partido "diferente" ya que tienen jugadoras que son "de las más rápidas del mundo" y que pueden crear "mucho peligro en las transiciones". "Hay que trabajar en los entrenamientos defensivamente para ver como podemos frenarlas", advirtió.

Finalmente, Jenni Hermoso confes√≥ sentirse m√°s c√≥moda "entre l√≠neas", ya que es la situaci√≥n en el juego donde "m√°s disfruta" y puede dar ese √ļltimo pase que tanto le gusta, pero dej√≥ claro que lo m√°s importante para ella es "seguir jugando y seguir sumando minutos".

Europa Press