MADRID, 27 Feb. 2024 (Europa Press) -

La internacional española Jenni Hermoso ha asegurado que le sigue "doliendo" que Montse Tomé no la incluyese en su primera convocatoria tras el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y que "nunca" entenderá por qué lo hizo, y ha reconocido que ahora es una persona "más fuerte" y que el fútbol le sigue dando "la vida" que necesita, además de afirmar que la selección "no tiene techo" y que espera que lo demuestre este miércoles en la final de la Liga de Naciones ante Francia.

"Ahí fui clara. Mi parte ya se la comuniqué a ellos: no lo entendí y nunca lo entenderé, es algo que dolió y me sigue doliendo y que se me va a quedar ahí. Es algo que ya pasó, sigo defendiendo este escudo y lo más importante es que mañana pueda conseguir otro título con esta camiseta", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, confesó que durante estos seis meses desde lo ocurrido con Luis Rubiales en la final del Mundial ha vivido "un proceso largo y duro". "Sabíamos que cuando yo me sentara aquí iba a haber pocas preguntas de fútbol. Mañana es un día importante, toda la atención tiene que estar en el partido. Para mí era importante sentirme bien para estar hoy aquí con todos vosotros. Entiendo que vosotros entendéis que solo quiero seguir disfrutando con esta camiseta", indicó.

"Tengo la suerte de volver a jugar otra final seis meses después, seis meses muy largos. Hoy disfruto del fútbol, de estar aquí, de poder competir con España para ganar otro torneo. Somos unas privilegiadas por poder estar mañana en La Cartuja. Estoy feliz y espero que el día de mañana sea muy grande para todos otra vez", prosiguió.

Además, la delantera madrileña reconoció que es "muy importante jugar mañana otra final y estar aquí". "Estoy feliz, me siento bien, el fútbol me sigue dando la vida que necesito. Quiero seguir disputando partido con mi selección, con mi equipo de Tigres en México, y a día de hoy sigo trabajando para disfrutar de este deporte", señaló.

"Me han cambiado muchas cosas. Futbolísticamente y personalmente me ha cambiado bastante, pero sobre todo me ha hecho ser una chica más fuerte, he aprendido muchísimas cosas que seguramente no me pasen en el futuro. Me siento superorgullosa de todo lo que he hecho hasta el día de hoy. Seguiré haciendo lo que sienta y lo que piense", añadió.

En otro orden de cosas, Hermoso aseguró que si gana este miércoles "España habrá vuelto a hacer historia". "Esperemos que se vuelva a hablar de que España ha hecho historia y de la jugadora española siga avanzando en su progresión para el futuro, que todas las generaciones nos vean como un espejo a seguir. Mañana, tanto se gane como si no, España habrá ganado porque sigue estando a un nivel muy alto. Quiero que España gane mañana de nuevo", apuntó.

"En estos seis meses hemos jugado muchísimos partidos, España está cada vez más rodada. Tenemos mucho más claro al juego al que queremos llegar y que estamos haciendo. Es muy importante que la jugadora sienta el juego, que cada vez que salga al campo disfrute, que quiera ese balón. La jugadora española ha cambiado ya individualmente, y en grupo solo hay que decir que ha sido campeona del mundo y que con eso se demuestra todo", continuó.

También afirmó que esta selección "no" tiene "techo". "Todas las inferiores han sido campeonas de Europa y del mundo, y nos quedaba conseguir algo con la selección absoluta. Jugar aquí tiene que ser una responsabilidad, pero también tienes que disfrutarlo para poder dar el máximo, como pienso que estamos haciendo cada una de nosotras. No le pongo techo a esta selección. Están viniendo chicas muy jóvenes, el futuro está más que hecho con todas ellas", expresó.

Por otra parte, habló de la unión del grupo. "El equipo siempre ha estado unido, lo hemos visto desde el primer momento que levantamos esa Copa del Mundo hasta que el otro día pudimos materializar nuestra presencia en los Juegos Olímpicos. Estamos haciendo mucha historia en poco tiempo, y eso la jugadora lo sabe y lo siente. Qué mejor que un equipo que se sienta campeón en todos los sentidos... Estoy orgullosa de todas ellas, tenemos una ambición muy bonita y mañana tenemos otra oportunidad para poder demostrar al mundo que España vino para quedarse y para hacer cosas muy bonitas", expuso.

Hermoso, que jugó en el Paris Saint-Germain en la temporada 2017-18, confesó que no guarda un buen recuerdo de aquella época. "Pude jugar un año en París, viví la experiencia y me gustó poco. No fue de mis mejores años, pero física y futbolísticamente salí de ahí reforzada. Todo el mundo tiene estudiada a Francia, son muchos partidos en contra y esperamos poder ganarles por fin mañana", subrayó.

Sin embargo, ganar a Francia no supone una motivación extra. "Le tenemos ganas a todos los equipos. Nunca hemos ganado a Francia, mañana será el día. Hay que demostrar por qué se ganó un Mundial y que España es la mejor selección del mundo. Vamos a salir a ganar; salimos a ganar un Mundial y lo ganamos, salimos a clasificarnos para unos Juegos y nos clasificamos, y mañana saldremos a ganar esta Liga de Naciones. Queremos por fin que se dé esa victoria contra Francia", dijo.

Por último, Hermoso animó a los aficionados españoles a asistir al duelo en La Cartuja, después de que ante Países Bajos se batiese un récord de asistencia en un partido de la selección. "Lo que hace falta para que mañana podamos superar la asistencia a un partido de fútbol femenino de la selección es que nos vean, que busquen esa llamada para que el fútbol femenino siga creciendo", manifestó.

"Mañana va a ser un partido muy importante y muy bonito contra una selección a la que nos ha costado ganar en los últimos años. Las dos selecciones están aquí para conseguir el primer título de la Liga de Naciones, no hay mejor motivación que esa para que la gente venga a animarnos mañana", finalizó.