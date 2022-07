Jenni Hermoso: "Vengo a trabajar mucho y a dejar a Pachuca en todo lo alto"

La ex del Barça fue presentada este domingo en una gran fiesta con fuegos artificiales en el estadio del club mexicano

MADRID, 25 Jul. 2022 (Europa Press) -

La jugadora espa√Īola Jenni Hermoso fue presentada este domingo como nueva futbolista del Pachuca mexicano con un acto multitudinario en el Estadio Miguel Hidalgo 'Hurac√°n', donde la atacante asegur√≥ que trabajar√° "mucho" para llevar al equipo "a todo lo alto".

"Espero que todo lo que hagamos aqu√≠ sea para que la liga mexicana crezca. Vengo a trabajar mucho y a dejar a Pachuca en todo lo alto", se√Īal√≥ Hermoso en declaraciones compartidas por Pachuca en sus redes sociales, ante miles de aficionados en el Hidalgo.

La espa√Īola, que lucir√° el dorsal '10' en su nuevo club, se mostr√≥ muy emocionada ante este reto. "No sabr√≠a decir con palabras todo lo que estoy sintiendo. Desde que he llegado me hab√©is hecho sentir como en casa. Soy parte de vuestra familia, espero entrenar mucho para conseguir todos los t√≠tulos", se marc√≥ como objetivo.

Sobre la cancha del 'Hurac√°n' se mont√≥ un espectacular escenario, con nombre de Hermoso plasmado en letras gigantes. La m√°xima goleadora del FC Barcelona y la selecci√≥n espa√Īola emergi√≥ del t√ļnel de vestuarios para recibir el apoyo de todos los aficionados presentes. Estos tambi√©n pudieron disfrutar en la pantalla del estadio de un video de bienvenida, con palabras de las leyendas cul√©s Hristo Stoichkov y Rafael M√°rquez, as√≠ como del mexicano Hugo S√°nchez.

El conjunto mexicano hizo oficial hace un mes el fichaje de la jugadora espa√Īola con un v√≠deo en el que sus aficionados trataban de averiguar qui√©n iba a ser el pr√≥ximo refuerzo y confund√≠an a la espa√Īola con Leo Messi. Pachuca anunci√≥ que se incorpora para el Apertura 2022, desde principios de julio hasta noviembre.

Hermoso, que terminaba contrato con el club blaugrana el pasado 30 de junio, se despidi√≥ de la que ha sido su afici√≥n durante siete temporadas, las tres √ļltimas de manera consecutiva. Se march√≥ siendo la m√°xima goleadora hist√≥rica del FC Barcelona, con 174 goles, y tras ganar tres t√≠tulos en el √ļltimo a√Īo.