Antes de que comience The Big Game, el domingo 11 de febrero, Discover presentará un nuevo comercial de la campaña de la marca “Especially for Everyone”, protagonizado por la galardonada actriz Jennifer Coolidge. En el comercial titulado "Robots", Coolidge está en una situación con la que los espectadores se sentirán identificados: llama al servicio al cliente y sólo espera interactuar con un robot.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240206047989/es/

Award-winning actress Jennifer Coolidge stars in Discover's new 'Robots' commercial. (Photo: Business Wire)

“Robots” utiliza la actuación cómica de Coolidge para manifestar la expectativa irritante de los consumidores cuando llaman al servicio al cliente. Según una encuesta reciente de Discover y Dynata, el 95 % de los estadounidenses prefiere hablar con un representante de atención al cliente en vivo en lugar de un bot.

Vea “Robots”, el comercial completo de 30 segundos aquí.

“Puede ser una afortunada coincidencia que el tema de este comercial sea la pesadilla de mi existencia,” expresó Jennifer Coolidge. “No recuerdo haberle contado a nadie en Discover mis batallas diarias con la tecnología: mi día empieza con el teléfono y la compra de cosas por Internet; boletos de avión, ropa y cualquier otra cosa que necesite rápidamente. Cuando necesito ayuda rápida del servicio al cliente, llego a cierto punto interactuando con un robot y, entonces, me quedo atrapada en este laberinto sin poder salir. Y luego me hacen volver al inicio de la llamada, lo que me vuelve loca. Suele ser algo que un ser humano podría arreglar en dos segundos.”

“Cada vez es más difícil encontrar un excelente servicio al cliente, pero los clientes de Discover pueden hablar con un representante en vivo en EE. UU., las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, declaró la directora de Marketing de Discover, Jennifer Murillo. “Jennifer Coolidge nos deleita con su genialidad cómica en nuestro último comercial, esta vez para recrear una experiencia sorprendente y genial que generamos cada día para nuestros clientes.”

“Pudimos aprovechar una verdad que sufre el ser humano y que muchas personas esperan que se reconozca y valore, lo que incluye hablar con personas reales cuando intentan ponerse en contacto con el servicio al cliente”, dijo Kirsten Rutherford, directora ejecutiva creativa de TBWAChiatDay LA. “Jennifer Coolidge dio vida a esta verdad de una manera que sólo su experiencia en comedias podría hacerlo. La plataforma de la marca ‘Especially for Everyone’ se centra en la manera en que los productos y servicios de Discover garantizan que todos los clientes se sientan valorados y desafía la vieja idea de que las mejores experiencias están reservadas para unos pocos elegidos.”

Discover dispone de representantes de atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana. Pueden ayudarle con la actividad de su cuenta, beneficios y mucho más. Tenga en cuenta que determinados servicios pueden requerir la asistencia de especialistas que no siempre están disponibles en el momento. Para conocer más sobre el compromiso de Discover con el servicio al cliente, visite www.discover.com o llame al 1-800-DISCOVER.

Metodología de la encuesta

La encuesta de Discover realizada online por Dynata incluyó 1.055 personas en Estados Unidos y se llevó a cabo del 12 al 14 de enero de 2024. Los encuestados fueron representativos a nivel nacional por sexo, edad, raza y etnia, utilizando los datos del censo de 2020. Las mujeres representaron el 52 % y los hombres representaron el 48 % de los encuestados, y abarcaron un amplio rango de ingresos. Todos los encuestados tenían 18 años o más. El margen de error de la encuesta fue de +/-3 %.

Acerca de Discover

Discover Financial Services (NYSE: DFS) es una empresa de servicios digitales bancarios y de pago con una de las marcas más reconocidas en servicios financieros de EE. UU. Desde su creación en 1986, la empresa se ha convertido en uno de los mayores emisores de tarjetas de Estados Unidos. La empresa emite la tarjeta Discover®, pionera en Estados Unidos en recompensas en efectivo y ofrece préstamos personales, préstamos hipotecarios, cuentas corrientes y de ahorro y certificados de depósito, a través de su actividad bancaria. También opera Discover Global Network ® compuesta por Discover Network, que cuenta con millones de comercios y puntos para retiro de efectivo; PULSE ®, una de las principales redes de cajeros automáticos/débito de EE. UU. y Diners Club International ®, una red global de pagos aceptada en todo el mundo. Para más información, visite www.discover.com/company.

Discover Bank, Miembro de la FDIC

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240206047989/es/

CONTACT: Contacto para medios de comunicación:

Derek Cuculich

Relaciones Públicas

224-405-0655

derekcuculich@discover.com

