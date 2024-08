Jennifer Hermoso: "Cada jugadora ha intentado dar todo lo posible en cada partido"

Olga Carmona: "Ha sido un final muy cruel para nosotras"

PARÍS, 9 Ago. 2024 (Europa Press) -

La futbolista española Jennifer Hermoso ha afirmado este viernes que "cada jugadora" de la selección nacional "ha intentado dar todo lo posible en cada partido" durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cita donde la 'Roja' ha acabado en el cuarto puesto después de perder por 0-1 contra la selección de Alemania en la final de consolación.

"Pieno que cada jugadora ha intentado dar todo lo posible en cada partido que ha jugado. En ciertos momentos no hemos hecho el fútbol o el partido que nos hubiera gustado. Pero no hay nada que decir a cada jugadora, yo estoy superorgullosa de todas ellas, de todo lo que hemos conseguido hasta el día de hoy, no era nada fácil llegar hasta casi el último día de unos Juegos Olímpicos, hemos luchado hasta el final", dijo Hermoso ante los micrófonos de RTVE desde el Parc Olympique Lyonnais.

"Hemos estado muy cerquita, pensándolo, en todos los partidos que hemos jugado. Y hoy hemos estado cerca de conseguir esa ansiosa medalla, pero no han estado el fútbol y la suerte de nuestra cara. Así es el fútbol, a veces tienes cosas positivas; hoy pierdes, te vas a casa sin nada... y pues a seguir", resumió la delantera madrileña.

Un penalti fallado por Alexia Putellas en el larguísimo tiempo de descuento pudo haber forzado la próroga. "Hoy hemos hecho mejor juego que otros partidos y no hemos tenido la suerte de cara en ese último minuto, en ese penalti. Y nada, te vas triste y... qué te voy a decir", respondió Hermoso a una pregunta sobre el cruel desenlace del partido.

"Es lo que pasa cuando acostumbras a algo muy bueno, que cuando vienen derrotas o algo no positivo, al final parece que todo es negro o es una mierda. Y quiero decir desde aquí que ni cuando ganas eres tan bueno, ni cuando pierdes eres tan malo. El fútbol es así, unas veces ganas y otras pierdes", reiteró la jugadora de Carabanchel.

"Somos personas, físicamente te puedes cansar, un día puedes estar mejor o peor. El fútbol es así y no tenemos que mirar nada más. Acostumbrarnos a cosas buenas también es malo, pero el fútbol es así, nunca vamos a poder estar ahí arriba y ganarlo todo", lamentó finalmente.

OLGA CARMONA: "HA SIDO UN FINAL MUY CRUEL PARA NOSOTRAS"

También habló Olga Carmona con RTVE a la conclusión del partido. "Ha sido un final muy cruel para nosotras. Es cierto que en este torneo igual no hemos encontrado esa sensación que veníamos teniendo en torneos anteriores. Aun así, hemos trabajado como las que más, nos hemos enfrentado a rivales muy duros y es una competición diferente, que exige mucho a nivel físico y a nivel mental", argumentó la lateral izquierdo.

"Ahora mismo evidentemente el equipo está hundido. Pero estoy segura de que nos levantaremos y esto nos hará todavía más fuertes y más grandes de lo que ya somos", subrayó Carmona antes de analizar esta dura derrota frente al conjunto germano en la lucha por la medalla de bronce.

"En todos los partidos o en casi todos hemos empezado con un gol en contra y eso al final te hace remar a contracorriente desde el principio. Pero bueno, este equipo no se ha rendido nunca. Lo hemos demostrado y hemos tenido el penalti al final. No ha podido ser y, como te digo, ahora mismo estamos muy hundidas, pero nos vamos a levantar seguro", insistió la jugadora del Real Madrid.

"Esto es el deporte, a veces te da muchas alegrías y otras muchas pues te enseña mucho también. Nos quedamos con todo lo vivido, con la parte positiva, y toca seguir construyendo este equipo", concluyó Carmona.

Europa Press