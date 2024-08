Jennifer Hermoso: "No hemos hecho un buen fútbol pero no podemos bajar los brazos"

La jugadora de la selección española de fútbol Jennifer Hermoso reconoció el mal partido de su equipo en la derrota (4-2) ante Brasil este martes pero apuntó a "no bajar los brazos" y competir por la medalla de bronce los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

"Teníamos mucha ilusión en esto. Hubiese sido un año más bonito todavía jugando la final de unos Juegos pero ahora no podemos bajar los brazos. Sabemos que hoy no hemos hecho un buen fútbol. Los goles que nos han hecho, que hemos encajado, no debemos permitirlo. Nos queda ir a por el bronce", dijo en declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press.

La internacional criticó el juego de Brasil pero insistió en que fallaron demasiado. "Que te metan cuatro goles, un equipo que no juega al fútbol, esto no es fútbol, pero al final cuentan los goles. Nos han metido cuatro, errores nuestros. No hemos jugado nuestro fútbol tampoco. En la segunda parte lo intentamos remontar pero hoy era muy difícil conseguir lo del otro día", afirmó.

"No sabíamos cómo iban a salir. En el otro partido se encerraron y en este se fueron arriba. El partido se puso cuesta arriba desde el minuto seis. Los equipos nos estudian, saben cómo hacernos daños, te hacen perder tiempo. El fútbol es así, mantenerse en un nivel constante es muy difícil. Seguiremos luchando por una medalla. Tenemos que intentar jugar a lo que hemos jugado todo este año", añadió.

Europa Press