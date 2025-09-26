Jennifer Lawrence condena "el genocidio" en Gaza y carga contra la política estadounidense

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence condenó este viernes "el genocidio" que a su juicio ocurre en Gaza y cargó contra los políticos de su país por carecer de "integridad", en una conferencia de prensa en el Festival de cine de San Sebastián.

"Lo que está ocurriendo es nada menos que un genocidio, y es inaceptable", respondió la actriz de 35 años, al ser preguntada por la guerra de Gaza, en la conferencia de prensa con ocasión del premio honorífico Donostia que recibirá esta tarde en el festival.

"Lo que me entristece tanto es que esta falta de respeto y el discurso actual en la política estadounidense se van a convertir en algo normal para ellos, me refiero a los jóvenes que votan ahora con 18 años", añadió.

"Va a ser totalmente normal que la política carezca de integridad. Los políticos mienten, no hay empatía, y todo el mundo debe recordar que cuando ignoras lo que está pasando en una parte del mundo, no tardará mucho en llegar también a tu lado", sostuvo, sin nombrar a nadie.

La ganadora de un Óscar en 2013 por "Silver Linings Playbook" lamentó que sus declaraciones o las de sus colegas sobre temas de actualidad sólo sirvan "para echar más leña al fuego" cuando los asuntos a debate deberían solucionarlos los "representantes electos".

Acompañando la entrega del premio Donostia en la 73ª edición del festival, se proyecta la última película de Lawrence, "Die My Love", de la directora Lynne Ramsay, que ya se presentó en el Festival de Cannes.

Coproducida por ella y Martin Scorsese, el film está basado en la novela "Mátate, amor" de la escritora argentina Ariana Harwicz, y aborda la felicidad de una pareja que vira a mal cuando tienen un bebé, en la línea de una serie de obras que ofrecen nuevas perspectivas sobre la maternidad, totalmente desacralizada y mostrada sin tapujos.

Lawrence, madre de dos hijos, recordó su propia experiencia.

"Después de dar a luz a mi segundo hijo, experimenté un posparto muy difícil, que fue... fue realmente extraño. Ahora veo la película y, al verlo todo en retrospectiva, después de sentir que he pasado por eso, por ese bosque, creo que realmente lo clavó", dijo sobre Harwicz y su libro.

al/du/an