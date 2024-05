Jennifer Lopez cancela gira de verano: “Estoy completamente desconsolada y devastada”

ARCHIVO - Jennifer López participa en una sesión fotográfica de la película de Netflix "Atlas" en el Hotel Four Seasons Hotel el sábado 4 de mayo de 2024, en Nueva York. López canceló su gira norteamericana 2024 "This Is Me...Live", confirmaron representantes de Live Nation a The Associated Press. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Evan Agostini - Invision