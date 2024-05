Jennifer lópez cancela la gira 'this is me...live' para estar con su familia

Por Danielle Broadway y Rollo Ross

LOS ÁNGELES, 31 mayo (Reuters) - Jennifer López dijo el viernes que su gira de conciertos de verano "This Is Me... Live" ha sido cancelada para que pueda estar con su familia.

Representantes de Live Nation también anunciaron el viernes que la cantante de "On the Floor" necesita un descanso para estar con "sus hijos, familia y amigos cercanos".

López escribió en su página web onthejlo.com que está "completamente desconsolada y devastada" por haber decepcionado a sus fans.

"Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Les prometo que los compensaré y que volveremos a estar todos juntos", añadió.

La cancelación de la gira se produce en medio de fuerte especulación en medios de comunicación de que su matrimonio con el actor Ben Affleck está en crisis y puede llegar a su separación.

López ya había cancelado siete fechas de la gira norteamericana a principios de mayo.

La cantante, de 54 años, iba a interpretar canciones de su reciente álbum "This is Me...Now" (2024), que cuenta también con una película de Amazon MGM del mismo nombre.

Tanto el álbum como la película salieron a la venta en febrero y alcanzaron el número 38 en la lista Billboard.

En principio, la gira iba a comenzar en Orlando (Florida) el 26 de junio y terminar el 17 de agosto en el Madison Square Garden de Nueva York. (Reportaje de Rollo Ross y Danielle Broadway; Editado en español por Héctor Espinoza)

