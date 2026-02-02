Jenson Button, de "embajador" de Williams a Aston Martin

El campeón del mundo de Fórmula 1 en 2009, el británico Jenson Button, representará comercialmente y mediáticamente a la escudería Aston Martin, un rol de embajador que ejercía hasta ahora en Williams, según un comunicado difundido este lunes.

Button, de 46 años, piloto de F1 de 2000 a 2017 y posteriormente de resistencia, perteneció durante la mayor parte de su carrera a la marca de motores japonesa Honda, que suministra al nuevo monoplaza de Aston Martin para la temporada 2026.

"A lo largo de su carrera como piloto, Jenson ha trabajado estrechamente con Honda: desde su primera victoria en Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría en 2006 hasta, más recientemente, su victoria en el campeonato Super GT en Japón con Honda", destacó Aston Martin al anunciar un "acuerdo de varios años de apoyo a los programas comerciales, de patrocinio y de promoción mediática del equipo".

"La nueva colaboración entre Honda y el equipo me atrajo muchísimo y tengo muchas ganas de aportar mis años de experiencia en mi nuevo rol de embajador", subrayó Button, citado en el comunicado.

Button inició su carrera en F1 en el año 2000 con la escudería británica Williams, antes de unirse en 2003 a British American Racing (BAR) motorizada por Honda, y posteriormente rebautizada como Honda Racing.

Se proclamó campeón del mundo de pilotos a finales de 2009 al volante de un Brawn-Mercedes, menos de un año después de la retirada de Honda de la Fórmula 1.

El británico se reencontró con la marca japonesa en la parte final de su carrera con McLaren, antes de aterrizar en Super GTen Japón y en carreras de resistencia de 2018 hasta su retirada como piloto profesional el año pasado.

Desde 2021 era asesor y embajador en Williams, la escudería de sus inicios.