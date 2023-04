JEOL lanza su sistema de recuperación de líquidos criogénicos

Tokio--(business wire)--abr. 13, 2023--

Jeol ltd. (tokyo:6951) (izumi oi, presidente y director ejecutivo) anuncia el lanzamiento de un nuevo sistema de recuperación de líquidos criogénicos para resonancia magnética nuclear (rmn) el 14 de abril de 2023. el desarrollo de este producto es fruto del trabajo conjunto de jeol ltd., fabricante de instrumentos de rmn, japan superconductor technology, inc. (jastec), fabricante de imanes superconductores, y ulvac cryogenics inc., empresa especializada en tecnologías criogénicas, gracias a la combinación de las tecnologías vanguardistas de cada una de ellas. puede reducir en gran medida la evaporación tanto del helio líquido como del nitrógeno líquido, indispensables como medios criogénicos para el imán superconductor del equipo de rmn.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230410005456/es/

Cryogen Reclamation System attached with the magnet (Compressor unit is installed separately) (Photo: Business Wire)

Características principales

Especificaciones

*1 Para otros imanes, póngase en contacto con nosotros. * El aspecto y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Objetivo anual de venta de unidades

10 unidades/año URL del producto: https://www.jeol.com/products/scientific/nmr_peripherals/CR-80.php

JEOL Ltd. 3-1-2, Musashino, Akishima, Tokio, 196-8558, Japón Izumi Oi, presidente y director ejecutivo (Código bursátil: 6951, Mercado Principal de la Bolsa de Tokio) www.jeol.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230410005456/es/

CONTACT: JEOL Ltd.

División Ventas de Instrumentos Científicos y de Medición

Tel.: +81-3-6262-3575

https://www.jeol.com/contacts/products.php

Keyword: japan asia pacific

Industry keyword: science research other manufacturing hardware chemicals/plastics technology semiconductor manufacturing

SOURCE: JEOL Ltd.

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 04/13/2023 08:00 pm/disc: 04/13/2023 08:02 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20230410005456/es

AP