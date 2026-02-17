Jesse Jackson, líder de los derechos civiles en EEUU, fallece a los 84 años
Por Will Dunham
WASHINGTON, 17 feb (Reuters) -
El carismático líder de los derechos civiles estadounidense Jesse Jackson, un elocuente ministro baptista criado en el sur segregado del país que se convirtió en un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr y se presentó dos veces a las primarias presidenciales demócratas, ha fallecido a los 84 años, dijo su familia en un comunicado el martes.
"Nuestro padre fue un líder servidor, no sólo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los olvidados de todo el mundo", dijo la familia Jackson.
Jackson, un orador inspirador y residente de Chicago desde hacía mucho tiempo, fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2017.
Jackson, experto en medios de comunicación, defendió los derechos de los afroamericanos y otras comunidades marginadas desde la turbulenta época del movimiento por los derechos civiles de la década de 1960, encabezado por su mentor King, un ministro baptista y destacado activista social.
Jackson superó una serie de controversias, pero siguió siendo durante décadas la figura más destacada de los derechos civiles en Estados Unidos.
Se presentó a las primarias demócratas para las elecciones presidenciales de 1984 y 1988, atrayendo a votantes afroamericanos y a muchos liberales blancos en campañas inesperadamente fuertes, pero no logró convertirse en el primer candidato afroamericano de un partido mayoritario a la Casa Blanca. Al final, nunca ocupó un cargo electivo.
Jackson fundó los grupos de derechos civiles Operation PUSH y National Rainbow Coalition, en Chicago, y fue enviado especial del entonces presidente Bill Clinton a África en la década de 1990. Jackson también desempeñó un papel fundamental en la liberación de varios estadounidenses y otras personas retenidas en el extranjero en lugares como Siria, Cuba, Irak y Serbia.