Jesse Jackson, líder de los derechos civiles en EEUU, fallece a los 84 años

Por Will Dunham

WASHINGTON, 17 feb (Reuters) -

El carismático líder de los derechos civiles estadounidense Jesse Jackson, un ‌elocuente ministro baptista ‌criado ⁠en el sur segregado del país que se convirtió en un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr y ​se presentó ⁠dos ⁠veces a las primarias presidenciales demócratas, ha fallecido a los 84 años, ​dijo su familia en un comunicado el martes.

"Nuestro padre fue ‌un líder servidor, no sólo para nuestra familia, ​sino también para los ​oprimidos, los que no tienen voz y los olvidados de todo el mundo", dijo la familia Jackson.

Jackson, un orador inspirador y residente de Chicago desde hacía mucho tiempo, fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2017.

Jackson, ​experto en medios de comunicación, defendió los derechos de los afroamericanos y otras comunidades marginadas desde ⁠la turbulenta época del movimiento por los derechos civiles de la década de 1960, ‌encabezado por su mentor King, un ministro baptista y destacado activista social.

Jackson superó una serie de controversias, pero siguió siendo durante décadas la figura más destacada de los derechos civiles en Estados Unidos.

Se presentó a las primarias demócratas para las elecciones presidenciales de 1984 y 1988, atrayendo a ‌votantes afroamericanos y a muchos liberales blancos en campañas inesperadamente fuertes, pero no logró ⁠convertirse en el primer candidato afroamericano de un partido mayoritario ‌a la Casa Blanca. Al final, nunca ocupó un ⁠cargo electivo.

Jackson fundó los grupos de derechos ⁠civiles Operation PUSH y National Rainbow Coalition, en Chicago, y fue enviado especial del entonces presidente Bill Clinton a África en la década de 1990. Jackson también desempeñó un papel fundamental en la liberación de varios estadounidenses ‌y otras personas retenidas en ​el extranjero en lugares como Siria, Cuba, Irak y Serbia.