Jessica chastain gana oscar a mejor actriz por "the eyes of tammy faye"

LOS 脕NGELES, 28 mar (Reuters) - Jessica Chastain gan贸 el domingo el Oscar a la mejor actriz por su papel como la esposa del televangelista cristiano Jim Bakker en "The Eyes of Tammy Faye", que relata el ascenso y ca铆da de la pareja.

El triunfo en los Oscar de Chastain, de 45 a帽os, virtualmente irreconocible por la cantidad de maquillaje que us贸 como Tammy Faye Bakker, sigui贸 a un premio del Sindicato de Actores por su actuaci贸n y coron贸 la tercera nominaci贸n a un premio de la Academia de su carrera.

Anteriormente estuvo nominada a un Oscar por su interpretaci贸n en 2012 de una analista de la CIA en la b煤squeda de Osama bin Laden en "Zero Dark Thirty" y su papel secundario de 2011 como una socialit茅 sure帽a en el drama racial de la d茅cada de 1960 "The Help".

La 煤ltima pel铆cula de Chastain cont贸 la historia de la vida real de la poderosa pareja evang茅lica Jim y Tammy Faye Bakker, quienes convirtieron su ministerio televisivo PTL Club en una red mundial de streaming cristiana durante las d茅cadas de 1970 y 1980.

(Editado en espa帽ol por Lucila Sigal)