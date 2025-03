Jesuitas ofrecen amplia oferta de reparaciones a mujeres que denuncian abuso de exjesuita

NUEVA YORK (AP) — La orden religiosa jesuita, a la que pertenece el papa Francisco, ha ofrecido un amplio gesto de reparación a unas 20 mujeres que dicen haber sido abusadas sexual, psicológica y espiritualmente por un famoso exartista jesuita y que han esperado justicia durante años por parte del Vaticano.

Un alto funcionario jesuita en Roma, el reverendo Johan Versuchen, dijo el miércoles que había enviado una carta donde detalla la oferta a 20 personas que dicen haber sido abusadas por el reverendo Marko Rupnik. El esloveno es uno de los artistas religiosos más celebrados de la Iglesia Católica, y sus mosaicos decoran iglesias y basílicas de todo el mundo, incluido el Vaticano.

Los jesuitas expulsaron a Rupnik de su orden en 2023 cuando más de dos docenas de mujeres afirmaron haber sido sometidas a abusos sexuales, espirituales o psicológicos por parte del religioso durante 30 años, algunas de ellas, mientras colaboraban con él en obras de arte. Rupnik sigue siendo sacerdote y sus simpatizantes niegan que haya cometido alguna falta.

Las mujeres presentaron las acusaciones en su contra hace años, pero Rupnik se libró del castigo durante mucho tiempo, en parte porque las mujeres no eran menores de edad en el momento del presunto abuso y gracias a su estatus exaltado en la iglesia y en el Vaticano, donde incluso se cuestionó el papel del papa Francisco en el caso.

Los jesuitas dicen confiar en que la sanación es posible

Con el caso estancado en el Vaticano, Versuchen escribió el martes a las 20 presuntas víctimas lamentando que Rupnik se hubiera negado a participar en un camino de verdad y reparación y que la iglesia institucional se hubiera negado durante años a escuchar sus reclamos o a proporcionar justicia.

Dijo que, ahora, la orden jesuita tenía “confianza en que es posible un proceso de sanación y reconciliación interior, siempre que también haya un camino de verdad y reconocimiento de nuestra parte”, según extractos de la carta citados por Laura Sgro, abogada de algunas de las mujeres.

En un correo electrónico enviado a The Associated Press, Versuchen confirmó que en las cartas se invita a las víctimas a indicar “qué necesitarían ahora y cómo podemos satisfacer esa necesidad”, dijo Versuchen.

Describió el gesto como “una mano extendida” que se ofrece de manera individual, anónima y caso por caso.

“Cualquier vía hacia la reparación dependerá totalmente de la persona invitada. La concreción de eso vendrá después”, dijo, y agregó que los jesuitas también necesitan aprender de las víctimas para que tal abuso no se repita.

A menudo, tales gestos de la Iglesia implican asistencia económica, en forma de asistencia espiritual o psicológica, así como compensación financiera o incluso ayuda para encontrar trabajo.

Sgro agradeció a Versuchen y a los jesuitas por lo que llamó un “gesto claro, fuerte y concreto” de reparación. Pidió al dicasterio del Vaticano para la Doctrina de la Fe, que maneja la investigación de Rupnik, que finalmente lo procese y “restaure la dignidad a las víctimas”.

“Realmente no puede haber más demora; simplemente tiene que hacerse justicia”, dijo.

Sospechas de favoritismo ponen a Francisco bajo presión

El escándalo de Rupnik estalló públicamente a finales de 2022, cuando la orden jesuita admitió que el artista había sido excomulgado brevemente en 2020 por haber cometido uno de los crímenes más graves de la Iglesia Católica: usar el confesionario para absolver a una mujer con la que había mantenido relaciones sexuales.

El caso continuó generando problemas para los jesuitas y para Francisco, ya que el Vaticano inicialmente se negó a procesar otras acusaciones de abuso, argumentando que las denuncias eran demasiado antiguas. Debido a la presión por las sospechas de que había protegido a su compañero jesuita, Francisco finalmente renunció al plazo de prescripción para que el Vaticano pudiera abrir un juicio canónico adecuado.

En una entrevista de 2023 con la AP, Francisco negó haber intervenido en el caso más allá de lo procedimental.

Aunque la investigación ha terminado, aún no se convoca un tribunal para analizar el caso.

El jefe del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el Cardenal Víctor Manuel Fernández, dijo a los periodistas la semana pasada que tenía dificultades para confirmar jueces externos para el caso. Éste es altamente sensible, dadas las insinuaciones de favoritismo hacia el amigo del papa, y ha planteado preguntas sobre qué hacer con las docenas de basílicas en todo el mundo que presentan los distintivos mosaicos del artista.

“Hemos hecho una lista (de posibles jueces) y hemos comenzado a hablar con ellos porque hay que encontrar jueces que tengan ciertas características para algo tan mediático”, dijo Fernández.

Hasta la fecha, Rupnik no ha respondido públicamente a las acusaciones y se negó a responder a sus superiores jesuitas durante su investigación. Sus simpatizantes de su estudio de arte, el Centro Aletti, han denunciado lo que califican como un “linchamiento” mediático.

