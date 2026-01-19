Jesús con kefiah y el Guernica en los ojos, nueva obra de Jorit en Nápoles

El rostro de Jesús tiene una mirada que parece más sufriente que salvífica: en la cabeza, la corona de espinas sostiene el típico tocado, símbolo de la causa y el pueblo palestino, mientras que en el iris está la célebre obra de Picasso.

"El exterminio del pueblo palestino ha suscitado indignación incluso en una parte del mundo católico", explica Jorit. "Por lo tanto, quise apoyar a aquellos que han tomado una posición, en un país donde la política ya no condena lo que está sucediendo".

Con "Hijo del Hombre", contó el artista, el objetivo es reconducir la figura de Cristo a su dimensión más humana y universal: "no solo hijo de Dios, sino hombre entre los hombres, encarnación del dolor de los oprimidos, de los pueblos afectados por la violencia y la guerra".

Un sufrimiento que así se convierte en "histórico, concreto, actual".

Para reforzar esta lectura, dijo Jorit, es precisamente el detalle escondido en el iris izquierdo de Cristo, ese Guernica de Picasso que denunció el horror de los bombardeos sobre la población civil durante la guerra civil española.

"La referencia a los nazis y al bombardeo de Guernica es una comparación que no me cuesta hacer", puntualizó el artista.

"Considero el exterminio del pueblo palestino uno de los crímenes peores de la historia humana. Se recordará no solo por el elevado número de víctimas, sino también por la voluntad de destruir a un pueblo como tal".

La guerra en Gaza "es una historia que ha trascendido la dimensión política. Se ha convertido en una cuestión ética y moral global, que nos involucra a todos en lo más profundo".

(ANSA).