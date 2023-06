Jesús Navas: "La selección es lo más grande, hay que vivir cada momento al máximo"

La selección española de fútbol ya se encuentra concentrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para preparar la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones de la semana que viene, con novedades como Jesús Navas, Rodrigo Moreno o Juan Bernat, que expresaron su alegría por volver con el combinado nacional.

Los convocados por el seleccionador Luis de la Fuente, salvo el mediocampista Rodri Hernández, que juega este mismo sábado la final de la Liga de Campeones con el Manchester City, estaba citados a las 13.00 horas en la residencia de la sede federativa y, posteriormente, a las 19.00, realizarán su primera sesión, abierta al público.

Posteriormente, el combinado nacional tendrá otros cuatro entrenamientos por la mañana el sábado, el domingo, el lunes y el martes, día en el que partirá hacia los Países Bajos. Ahí entrenará el miércoles ya en el escenario del partido, el Twente Stadion de la localidad en Enschede, para su duelo contra la 'Azzurra' del día siguiente.

En caso de victoria, la selección española jugará el domingo 18 (20.45 horas) en Róterdam por el título contra el ganador del encuentro entre Países Bajos y Croacia; y si pierde, España luchará por el tercer y cuarto puesto también en Enschede el mismo día a las 15.00.

De la lista de convocados, destaca la presencia del hispano-francés Robin Le Normand, central de la Real Sociedad, que se estrena con la 'Roja', mientras que también vuelven después de mucho tiempo jugadores como Jesús Navas (Sevilla), ausente desde octubre de 2020, Juan Bernat (PSG), desde noviembre 2019, Rodrigo Moreno (Leeds), desde noviembre de 2021, y Sergio Canales (Betis), desde marzo de 2021.

"Cada momento aquí es muy especial y hay que vivirlo al máximo. Poder estar en la selección es lo más grande y ahora disfrutar de los partidos que nos vienen ahora. Tenemos muchas ganas de que lo que nos viene por delante, que es muy bonito y tenemos que ir a por todo", señaló en declaraciones facilitadas por la RFEF a su llegada a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Por su parte, Rodrigo Moreno reconoció que, "individualmente", la temporada con el Leeds United, pese al descenso en la Premier League, ha sido "casi buena" a nivel personal. "Volver aquí, estar con la selección y entre los mejores siempre es un orgullo muy grande, es una satisfacción muy grande. Queremos empezar ya la concentración y dar lo mejor", subrayó.

Juan Bernat, una de las sorpresas de la lista, se enteró de la llamada de Luis de la Fuente cuando estaba "en mitad del entrenamiento" y gracias a su compañero Fabián Ruiz. "Estaba entrenando aparte porque estaba un poco lesionado y se metió en el entrenamiento y me dio un abrazo. Yo me quedé así mirándolo y le dije que qué hacía y me dice que iba a la selección. Mucha alegría y muy feliz de poder estar aquí", admitió.

Europa Press