El lateral derecho de la selección española Jesús Navas explicó que tiene "ilusión por todo", "como el primer día", dando continuidad a una amplia carrera con el Sevilla y como internacional, con el añadido de jugar este jueves en La Cartuja.

"Me hace ilusión todo, cada momento aquí con la selección, disfrutar del partido, de poder entrenar en mi campo con el Sevilla y ahora la selección, es un orgullo. Lo que me ha hecho llegar hasta aquí es la humildad que me ha inculcado mi familia, no creerme más que nadie, es lo más importante para llegar lejos", dijo en rueda de prensa oficial, en la previa al duelo contra Escocia.

Navas atendió a los medios este miércoles después del seleccionador Luis de la Fuente, quien dedicó muchos elogios al campeón de Europa, del mundo y de Liga de Naciones. "Trabajo para poder estar aquí, es lo máximo. Es importante tener los pies en el suelo, trabajar con humildad. Pienso en el momento", afirmó.

Por otro lado, el jugador del Sevilla fue preguntado por un veterano como Sergio Ramos y su deseo de volver a vestir la roja. "Es como un hermano. Él siempre tiene la ilusión de poder estar aquí porque para él la selección es algo muy grande. No he hablado con él hoy, no sé si estará aquí (en Sevilla). Ojalá disfrutemos del partido", comentó, refiriéndose también a un Diego Alonso que ha llegado al Sevilla con "todas las ganas e ilusión de darlo todo".

En cuanto a la selección, Navas explicó la alegría y motivación de compartir vestuario con los más jóvenes. "Muy feliz, he estado en esa situación. Sé de la ilusión que tienen por la selección, es lo más importante. Ayudarnos unos a otro, el grupo que estamos formando es muy bueno. Orgullo de seguir estando ahí, al máximo nivel, la idea es ayudar al máximo y darlo todo", dijo.

"Queda la ilusión y las ganas, para mí es como el primer día. Estar con tantos jugadores importantes y defender la selección. Ya se vio en la Liga de Naciones, las ganas que tuvimos de ganar, se ve las ganas que tienen de ganar títulos, es el camino a seguir", terminó, reconociendo que convive con molestias en la cadera.