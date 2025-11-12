Jesús no se apareció en una colina en Francia, según el Vaticano

Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 12 nov (Reuters) - Jesús puede responder a las oraciones, pero no ha hecho apariciones especiales en un pequeño pueblo en el norte de Francia, dijo el Vaticano el miércoles.

En una nueva instrucción aprobada por el papa León XIV, la máxima oficina doctrinal del Vaticano dijo que las historias de apariciones de Jesús en el pueblo de Dozule, en Normandía, no debían ser consideradas auténticas por los 1.400 millones de católicos del mundo.

Una madre católica de la localidad declaró haber visto a Jesús 49 veces en la década de 1970, y afirmó que le había dictado una serie de mensajes y le había dicho que construyera una cruz de 7,38 metros (24,21 pies) en una ladera de la localidad.

"El fenómeno de las supuestas apariciones (...) debe ser considerado, definitivamente, como no sobrenatural en su origen, con todas las consecuencias que se derivan de esta determinación", dice el texto emitido por la oficina doctrinal.

Los católicos creen que figuras religiosas como Jesús y María pueden hacer apariciones sobrenaturales, llamadas apariciones, para ofrecer mensajes religiosos, crear nuevas prácticas devocionales o hacer llamamientos generales en favor de la paz.

El Vaticano cuenta con un proceso formal de evaluación de las apariciones y advierte contra el uso de supuestos fenómenos con fines lucrativos.

El Vaticano también publicó recientemente un decreto que aclara los títulos que los católicos pueden utilizar para referirse a María. Según ese texto, María no puede ser llamada "corredentora" del mundo, ya que los católicos creen que sólo Jesús redimió a la humanidad con su crucifixión y muerte.

Las apariciones aprobadas por el Vaticano incluyen la aparición de María en México como Nuestra Señora de Guadalupe en 1531 y las apariciones de Jesús a la hermana polaca Faustina Kowalska en la década de 1930.

"La Cruz no necesita 7,38 metros de acero u hormigón para ser reconocida: se alza cada vez que un corazón, movido por la gracia, se abre al perdón", dijo el Vaticano el miércoles respecto a las supuestas apariciones en Dozule.

La instrucción también señaló que la supuesta aparición de Jesús había dicho que el mundo se acabaría antes del año 2000. "Es evidente que esta supuesta profecía no se cumplió", señaló. (Reportaje de Joshua McElwee; edición de Mark Heinrich. Editado en español por Natalia Ramos)