Jesús se somete a un cambio de imagen con la restauración de una obra de arte en la Capilla Sixtina

CIUDAD DEL VATICANO, 2 feb (Reuters) - A veces, incluso Dios necesita un pequeño cambio de imagen. El "Juicio Final" de Miguel Ángel, una obra maestra del Renacimiento situada en la Capilla Sixtina del Vaticano que representa la Segunda Venida de Jesús, está siendo sometida a su primera restauración en 30 años.

Los expertos trabajarán durante tres meses para eliminar las partículas acumuladas durante décadas que han oscurecido los colores de la obra de arte, según ha informado el Vaticano en un comunicado de prensa.

"La nueva intervención (...) permitirá eliminar estos depósitos y recuperar así la calidad cromática y luminística deseada por Miguel Ángel", afirmó la nota. La Capilla Sixtina, famosa por ser el lugar donde se celebra el cónclave secreto en el que los cardenales católicos de todo el mundo votan para elegir al nuevo papa, recibe cada año a millones de visitantes como parte de los Museos Vaticanos.

La capilla permanecerá abierta durante la restauración. Sin embargo, el fresco, que muestra a Jesús pronunciando su juicio final sobre la humanidad, quedará cubierto por andamios.

En su lugar, los visitantes podrán ver una reproducción en alta definición de la obra, según informó el Vaticano.

La capilla también alberga muchos otros frescos, entre ellos "La creación de Adán", de Miguel Ángel, en su techo. Estos seguirán expuestos. (Reporte de Joshua McElwee. Edición de Gareth Jones. Editado en español por Daniela Desantis)