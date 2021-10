Jetcraft expande su presencia en Asia con su nueva oficina de Singapur

Londres--(business wire)--oct. 4, 2021--

Jetcraft, l铆der mundial en ventas y adquisiciones de aviones comerciales, anuncia la inauguraci贸n de una oficina en Singapur para respaldar el crecimiento en el sudeste asi谩tico y en toda la regi贸n.

Tim Yue, sales director, Jetcraft Asia (left), will lead Jetcraft鈥檚 new Singapore office, with the oversight of David Dixon, president, Jetcraft Asia (right). (Photo: Business Wire)

La oficina ser谩 liderada por Tim Yue, que actualmente tiene sede en Hong Kong, y cuenta con una d茅cada de experiencia en la aviaci贸n comercial. Tim trabajar谩 de manera estrecha con el presidente de Jetcraft en Asia, David Dixon, quien supervisar谩 todas las actividades de la regi贸n.

David Dixon coment贸: 鈥淎sia sigue siendo un mercado esencial para Jetcraft, de modo que expandir nuestra huella en Singapur es un paso l贸gico y es testimonio de nuestro compromiso a largo plazo para atender a nuestra base de clientes a nivel global y al acceso a un mercado inigualable.

Singapur tiene un crecimiento significativo en la aviaci贸n comercial y los diferentes predios de mantenimiento del parque aeroespacial Seletar Aerospace Park, combinados con la funci贸n de la regi贸n en el 谩rea de servicios financieros, la convierten en una ubicaci贸n 贸ptima. A nivel mundial, se est谩 teniendo en cuenta cada vez m谩s el valor verdadero de la aviaci贸n comercial y nos alienta la importante cantidad de compradores que ingresan a nuestra industria por primera vez, aunque de manera m谩s reciente, de un modo inesperado鈥.

Jetcraft, con sede en el Reino Unido, estableci贸 su presencia en Asia por primera vez en Hong Kong en 2012, seguida por la inauguraci贸n de otro sitio en la Costa dorada (Gold Coast) de Australia. Jetcraft contratar谩 un equipo local en Singapur, as铆 como tambi茅n reubicar谩 a sus empleados existentes.

Acerca de Jetcraft

Jetcraft, el l铆der en estrategias de venta, comercializaci贸n y propiedad de aeronaves a nivel internacional, gestiona y mantiene m谩s de 20 oficinas regionales en todo el mundo. El 茅xito inigualable de la empresa durante m谩s de 60 a帽os en la aviaci贸n comercial le ha valido una reputaci贸n de primer nivel, junto con una base de clientes excepcional, una amplia red de conexiones y uno de los mayores inventarios del sector.

Para obtener m谩s informaci贸n, visite www.jetcraft.com.

