Jets activan al linebacker Jermaine Johnson tras 11 meses de lesión en el tendón de Aquiles

Jermaine Johnson está oficialmente de regreso y listo para reforzar la presión al pasador de los Jets de Nueva York.

El especialista en cazar mariscales de campo fue activado de la lista de físicamente incapaces de desempeñarse el domingo después de pasar su examen físico 11 meses después de romperse el tendón de Aquiles derecho.

Johnson, de 26 años, seleccionado al Pro Bowl después de la temporada 2023, se lesionó en el tercer cuarto de la victoria de Nueva York por 24-17 en Tennessee en la semana dos de la campaña pasada.

El entrenador Aaron Glenn dijo en junio que la selección de primera ronda del draft de 2022 de Florida State estaba "cerca" de estar listo para el inicio del campamento de entrenamiento y probablemente comenzaría en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse, "pero estará listo para la temporada".

Johnson está listo y fue activado a tiempo para las prácticas conjuntas de los Jets con los Giants el martes y miércoles antes de su juego de pretemporada el sábado por la noche.

También estará en posición de jugar en el partido inaugural de la temporada regular en casa contra los Steelers de Pittsburgh y el ex quarterback de los Jets, Aaron Rodgers, quien ofreció a Johnson consejos sobre cómo recuperarse de una rotura del tendón de Aquiles después de que él lo hiciera de la misma lesión en su primera temporada con Nueva York en 2023. Los dos también intercambiaron mensajes de texto durante la temporada baja.

"Fue un placer tener a Aaron cerca y cosas así, y le deseo lo mejor", dijo Johnson en junio. "Pero cuando estoy entre esas líneas, no hay amigos. Y creo que él lo sabe y siente lo mismo, así que estoy emocionado.

"Es solo otro juego, pero para mí, va a ser mi primer juego de regreso y hay muchas emociones. Y cuando mis emociones están altas, tiendo a jugar bastante bien".

Johnson tuvo 2,5 capturas en 14 juegos como novato después de ser seleccionado en el puesto 26 global antes de destacar con 7,5 en 2023 mientras comenzaba todos los 17 juegos para Nueva York. También tuvo 16 golpes al mariscal de campo, 11 tacleadas para pérdida y devolvió una intercepción 37 yardas para un touchdown.

Luego vino el revés la temporada pasada, justo cuando estaba floreciendo como una fuerza en la defensiva de los Jets.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.