Jets adquieren al tackle nariz Phillips de Vikings tras obtener a Briggs de Browns

FLORHAM PARK, Nueva Jersey, EE. UU. (AP) — Los Jets de Nueva York realizaron algunas adiciones importantes para reforzar su línea defensiva con un par de canjes pactados el miércoles.

El equipo llegó a un acuerdo para adquirir al veterano nose tackle Harrison Phillips de los Vikings de Minnesota, informó a The Associated Press una persona familiarizada con el intercambio.

Los Jets están enviando selecciones de sexta ronda del draft de 2026 y 2027 con destino a los Vikings, quienes están canjeando una selección de séptima ronda de 2027 junto con Phillips —pendiente del examen físico del liniero defensivo de 29 años— dijo la fuente, quien habló a condición de anonimato porque los equipos no anunciaron formalmente el acuerdo aún.

ESPN y NFL Network fueron los primeros medios en informar sobre el intercambio, que se produjo unas horas después de que Nueva York realizó otra adición a su línea defensiva al adquirir al tackle defensivo Jowon Briggs y una selección de séptima ronda el próximo año de manos de Cleveland a cambio de un reclutamiento de sexta ronda.

Según múltiples informes, los Vikings también acordaron pagar US$3,7 millones del salario de US$7,4 millones que se adeuda a Phillips esta temporada.

Phillips jugó las últimas tres campañas para los Vikings después de pasar sus primeros cuatro años con Buffalo. Fue una selección de tercera ronda de Stanford en 2018.

Suma ocho capturas en su carrera, así como cinco recuperaciones de balón suelto y es considerado uno de los mejores en detener la carrera.

Phillips, de 1,90 metros y 139 kilos, comenzó todos los partidos durante su estadía con Minnesota.

Acumuló seis y media de sus capturas y 17 golpes al mariscal de campo durante ese tiempo.

Firmó un contrato de tres años por US$19,5 millones con los Vikings en 2022 y luego suscribió una extensión de dos años en septiembre.

Briggs realizó 13 tacleadas con dos golpes al mariscal de campo en seis duelos para Cleveland la temporada pasada después de ser una selección de séptima ronda.

El liniero defensivo de 1,85 metros y 142 kilos consiguió 12 capturas y 170 tacleadas durante una carrera universitaria que comenzó en Virginia (2019-20) y terminó con tres años en Cincinnati (2021-23), donde fue compañero de equipo del actual esquinero de los Jets, Sauce Gardner, durante una temporada.

Phillips y Briggs se unen a una línea defensiva liderada por Quinnen Williams, seleccionado tres veces para el Pro Bowl, y que incluye a Micheal Clemons, Jay Tufele, Will McDonald y Rashad Weaver.

El tackle defensivo Byron Cowart ha perdido tiempo en el campo de entrenamiento debido a una lesión en el tobillo, por lo que las adiciones de Phillips y Briggs podrían ayudar a llenar ese vacío para los Jets si Cowart está fuera por un tiempo prolongado.

Antes de los intercambios del miércoles, el coordinador defensivo Steve Wilks elogió su línea y estaba emocionado por su potencial.

“Siempre predico a la defensa que todo lo que hacemos comienza al frente”, dijo Wilks. “Esos muchachos van a ser los cencerro de esta defensa y realmente tratarán de inspirarnos y ponernos en marcha”.

