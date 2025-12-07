Jets chinos apuntan con radar a aviones japoneses, dice Tokio

Por Tim Kelly, Kiyoshi Takenaka y David Kirton

TOKIO, 7 dic (Reuters) -

Japón dijo el domingo que jets de combate chinos habían apuntado sus radares hacia aviones militares de su país en dos incidentes "peligrosos" cerca de las islas japonesas de Okinawa, una versión que Pekín rebatió.

"Estas iluminaciones de radar son un acto peligroso que va más allá de lo necesario para la seguridad del vuelo de los aviones", dijo a la prensa la primera ministra, Sanae Takaichi, quien añadió que Japón había presentado una protesta ante China por el incidente "extremadamente lamentable" del sábado.

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, reunido en Tokio con su par australiano, Richard Marles, dijo que Japón respondería "con determinación y calma" a la conducta de China para mantener la paz y la estabilidad regionales.

Sin embargo, un portavoz de la armada china, el coronel Wang Xuemeng, dijo que los aviones japoneses se habían acercado en repetidas ocasiones a la armada china y la habían perturbado mientras realizaba un entrenamiento de vuelo desde portaaviones previamente anunciado al este del estrecho de Miyako.

Los encuentros cerca de las islas reclamadas tanto por Japón como por China son los enfrentamientos más graves entre ambos ejércitos en años y es probable que aumenten aún más la tensión entre las potencias.

Las relaciones se han agriado desde que Takaichi advirtió que Japón podría responder a cualquier acción militar de Pekín contra Taiwán si también amenazaba la seguridad de su país.

Dirigir un haz de radar a otra aeronave es una medida amenazadora porque indica un posible ataque y puede obligar al avión atacado a adoptar una acción evasiva. Japón no precisó si los chinos habían bloqueado sus aviones ni cómo respondieron las naves.

Wang, en una declaración en los canales oficiales de redes sociales, rebatió que la declaración de Japón era errónea y que sus acciones habían puesto en grave peligro la seguridad de los vuelos.

"Exigimos solemnemente que la parte japonesa deje inmediatamente de calumniar y difamar", dijo Wang. "La Armada china tomará las medidas necesarias de acuerdo con la ley para salvaguardar resueltamente su propia seguridad y sus legítimos derechos e intereses".

China reclama un Taiwán gobernado democráticamente y ha intensificado la presión militar y política a la isla, cuyo Gobierno rechaza las reivindicaciones territoriales de Pekín. Taiwán se encuentra a solo 110 kilómetros de la isla más occidental de Japón, Yonaguni.

Japón alberga la mayor concentración de poder militar estadounidense en ultramar, incluidos buques de guerra, aviones y miles de infantes de marina en Okinawa.

Japón dijo que los aviones chinos J-15 involucrados en los dos incidentes fueron lanzados desde el portaaviones Liaoning, que estaba maniobrando al sur de las islas de Okinawa con tres destructores de misiles. Japón dijo que envió cazas F-15 en respuesta a las operaciones de vuelo desde el portaaviones chino. (Reporte de y Tim Kelly, Nobuhiro Kubo y Kiyoshi Takenaka en Tokyo, y David Kirton en Shenzhen; editado en español por Javier Leira)