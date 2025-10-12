Jets, con marca de 0-6, necesitan encontrar una respuesta a sus problemas ofensivos

LONDRES (AP) — Los Jets extendieron una serie con un engaño de despeje contra los Broncos. Luego, su veloz ofensiva desaceleró —a propósito.

Sin victorias y desesperados por una chispa, Nueva York jugó a lo seguro dejando que el reloj se agotara al final de la primera mitad en lugar de al menos lanzar el balón a la zona de anotación cuando estaban abajo 10-6.

El equipo sigue sin ganar y tiene marca de 0-6 después de que Denver sacó una victoria ajustada de 13-11 sobre unos Jets que tuvieron algunos puntos bajos ofensivamente.

Justin Fields fue capturado nueve veces y lanzó para solo 45 yardas, completando nueve de 17 pases. Eli Manning al menos pudo culpar a la lluvia y el barro por su actuación de 59 yardas en el primer partido de temporada regular de la NFL en Londres, en 2007.

“No fue lo suficientemente bueno y comienza conmigo. Tengo que sacar el balón”, dijo Fields.

Los Jets terminaron con menos diez yardas netas de pase, la menor cantidad en la historia de la franquicia — también la menor cantidad permitida por los Broncos en su historia. También fue la menor cantidad en cualquier juego de la NFL desde que los Chargers tuvieron 19 contra los Chiefs de Kansas City en el tercer juego como titular de Ryan Leaf en 1998.

Nueva York también tendrá que ver el estado del receptor estrella Garrett Wilson, quien según el entrenador Aaron Glenn estaba lidiando con una lesión en la cadera —pero Wilson dijo que no era en la cadera y que se haría pruebas, negándose a dar detalles.

The Athletic y ESPN informaron que Wilson está lidiando con una lesión en la rodilla.

Aún así, gracias a un safety, los Jets llegaron a estar arriba 11-10 en el tercer cuarto. Según Sportradar, los Jets — el único equipo sin victorias de la NFL — son el cuarto equipo en la historia de la NFL en comenzar una temporada 0-6 a pesar de liderar al menos tres juegos en el último periodo.

Decisiones, decisiones

Los Jets tenían un cuarto y uno desde su propia yarda 47 con unos 30 segundos restantes en el segundo cuarto y sin tiempos muertos.

El entrenador de los Jets, Aaron Glenn, dijo que no quería arriesgarse a ejecutar una jugada y darle a los Broncos la oportunidad de recuperar el balón. Además, los Jets estaban listos para recibir el balón al comienzo de la segunda mitad.

“No quiero devolverle el balón a esta ofensiva en la yarda 49 con un tiempo muerto, con tiempo en el reloj", dijo. "No creo que sea inteligente. Creo que lo que hicimos, sabiendo que vamos a recuperar el balón en la segunda mitad, es lo mejor”.

El entrenador de los Broncos, Sean Payton, quien tuvo a Glenn en su cuerpo técnico en Nueva Orleans desde 2016 hasta 2020, se sorprendió.

“Estábamos esperando un Ave María o algo. Y luego el reloj se agotó, así que fue un poco sorprendente.

“Es inusual”, dijo Payton.

Wilson, quien tuvo tres recepciones para 13 yardas, parecía agitado mientras hablaba con Glenn cuando el equipo caminaba hacia el vestuario en el medio tiempo.

“Simplemente no sabía exactamente cuál era el plan”, dijo Wilson. “Una vez que lo entendí, me decepcionó. Solo diré eso”.

Glenn dijo que aprecia la intensidad de Wilson.

“Es una persona competitiva”, dijo Glenn. “Quiero decir, ¿quién no estaría molesto cuando las cosas no van bien en el lado ofensivo del balón? Me gusta eso de él”.

Glenn apoya a Fields

A pesar de las dificultades de Fields, Glenn se mostró reacio ante la pregunta de un reportero sobre si haría un cambio de mariscal de campo. Tyrod Taylor es el suplente de Fields.

“Vamos, hombre, ¿qué clase de pregunta es esa?”, dijo Glenn. “A veces esta liga es como si hubiera tipos que tienen malos juegos. Eso no significa que simplemente los sientes en el banco”.

El apoyador de los Broncos, Nik Bonitto, dijo que la defensa de su equipo es difícil de manejar para cualquier mariscal de campo, pero agregó que Fields sostuvo el balón demasiado tiempo “a veces”.

Seis puntos sin primeros intentos

Los Jets tuvieron una gran posición de campo en sus dos primeras series, pero —continuando una tendencia esta temporada— se conformaron con goles de campo.

La posición de campo, de hecho, fue lo suficientemente buena como para que aún pudieran anotar seis puntos a pesar de no lograr un primer intento.

La defensa produjo una recuperación —la primera de esta temporada— en la primera serie de Denver cuando el esquinero Jarvis Brownlee Jr. sacó el balón de las manos del receptor Troy Franklin y Andre Cisco lo recuperó en la yarda 37 de Denver.

La ofensiva de los Jets solo pudo avanzar tres yardas y se conformaron con un gol de campo de 52 yardas de Nick Folk para una ventaja de 3-0.

Después de que Denver empatara a tres, Kene Nwangwu devolvió el siguiente saque inicial 72 yardas hasta la yarda 24 de Denver.

Los Jets desaprovecharon la oportunidad nuevamente al no lograron obtener un primer intento. Folk pateó un gol de campo de 41 yardas para una ventaja de 6-3 de los Jets.

Consiguieron su primer intento con 2:32 restantes en la primera mitad. El engaño de despeje convertido fue su segundo.

