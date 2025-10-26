Jets consiguen su primera victoria de la temporada al superar 39-38 a Bengals

CINCINNATI (AP) — Los Jets de Nueva York consiguieron su primera victoria gracias a que Breece Hall corrió para dos touchdowns en la segunda mitad y lanzó un pase de TD de cuatro yardas a Mason Taylor con 1:54 minutos por jugar. Nueva York superó el domingo 39-38 a los Bengals de Cincinnati.

Justin Fields completó 21 de 32 pases para 244 yardas y un touchdown en su primer juego desde que el propietario de los Jets, Woody Johnson, criticó duramente el desempeño del mariscal de campo después de que el equipo perdió sus primeros siete duelos de la temporada. Hall terminó con 18 acarreos para 133 yardas.

Los Jets (1-7), que estaban detrás 31-16 después de tres cuartos, lograron 502 yardas de ofensiva en su juego con mayor puntuación de la temporada, incluyendo un máximo de temporada de 254 por tierra.

Joe Flacco pasó para dos touchdowns y corrió para una anotación de una yarda, pero los Bengals (3-5) perdieron por quinta vez en seis juegos. Ja’Marr Chase tuvo 12 recepciones para 91 yardas en su tercer juego consecutivo con recepciones de dos dígitos.

Flacco completó 21 de 34 pases para 223 yardas en su tercer juego consecutivo como titular desde que fue adquirido en un intercambio con Cleveland.

