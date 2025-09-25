Jets: Justin Fields mejora en el protocolo de conmoción y podría volver el lunes ante Dolphins

FLORHAM PARK, Nueva Jersey, EE. UU. (AP) — Justin Fields volvió a entrenarse con los Jets de Nueva York y podría reaparecer para el enfrentamiento del próximo lunes por la noche en Miami.

El quarterback permaneció en el protocolo de conmociones el jueves, pero su pronóstico sigue siendo favorable y con la posibilidad de que pueda jugar contra los Dolphins en horario estelar. Ambos equipos buscan su primera victoria de la temporada.

"Si está autorizado, es el titular", dijo el entrenador Aaron Glenn.

Fields practicó por primera vez desde que sufrió una conmoción en la derrota de los Jets ante Buffalo en la Semana 2, pero se esperaba que estuviera limitado mientras trabaja en su recuperación.

Fields participó en ejercicios individuales sin contacto en la sesión en interior debido al clima lluvioso y tendrá dos prácticas completas más el viernes y otra el sábado para prepararse. Un neurólogo independiente debe determinar si puede jugar contra los Dolphins.

"Tiene que pasar por todo el protocolo antes de que le autoricen completamente", expresó Glenn. “Pero me gusta su condición".

Tyrod Taylor fue el titular por Fields el domingo y completó 26 de 36 pases para 197 yardas y dos touchdowns, pero también tuvo una intercepción devuelta para touchdown en la derrota 29-27 en Tampa Bay.

Fields tuvo un debut destacado para Nueva York contra Pittsburgh con un pase de touchdown y dos carreras para anotación en la derrota ante Pittsburgh, pero tuvo muchas dificultades contra los Bills, completando solo tres de 11 pases para 27 yardas y corriendo para 49 más en cinco acarreos antes de salir del juego con la conmoción.

La ofensiva no ha sido tan consistentemente productiva como Nueva York esperaba, especialmente después de la primera semana. Los Jets no llegaron a la zona de anotación contra los Bills hasta cerca del final, después de que Fields salió, con el pase de touchdown de Taylor a Jeremy Ruckert. La semana pasada, se limitaron a dos goles de campo hasta que anotaron dos touchdowns, junto con el bloqueo de gol de campo de Will McDonald para una anotación en equipos especiales, en el último cuarto.

"¿Qué tiene que cambiar? Lo primero es que tenemos que empezar rápido", comentó Glenn. "Otra cosa, de la que hablamos hoy, es que tenemos que tener un alto nivel de ejecución, y eso es en las tres fases: ofensiva, defensiva y equipos especiales. Y tenemos que correr mejor el balón".

Breece Hall corrió para 107 yardas en el primer partido contra Pittsburgh y Nueva York terminó con 182 yardas por tierra, incluidas 48 de Fields, pero Hall solo ha acumulado 50 yardas desde entonces, ya que los Jets tuvieron 100 yardas por tierra contra Buffalo y 99 contra Tampa Bay.

Los Jets estarán sin el cazamariscales Jermaine Johnson (tobillo) y el esquinero Jarvis Brownlee Jr.

(tobillo), recién adquirido de Tennessee el martes, quienes están "semana a semana", según Glenn.

Nueva York debería contar con el receptor Josh Reynolds (isquiotibiales), el safety Tony Adams (cadera), el corredor/devolvedor de patadas Kene Nwangwu (isquiotibiales) y el tackle defensivo Jay Tufele (enfermedad) de regreso contra los Dolphins.

