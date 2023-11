TORONTO, 9 nov (Reuters) - La minera de cobre china Jiangxi Copper Co Ltd elevó su participación en la minera canadiense First Quantum Minerals, a un 19,5% desde el 18,3%, tras comprar un total de 1,35 millones de acciones, según una presentación pública en Canadá del miércoles.

Las acciones de First Quantum han estado bajo presión desde que el Gobierno panameño revocó el contrato de la mina de cobre insignia de la canadiense en el país centroamericano. (Reporte de Divya Rajagopal; Editado en Español por Javier López de Lérida)