Jim Jarmusch, decepcionado por la distribuidora Mubi, vinculada al sector militar israelí

El director estadounidense Jim Jarmusch se declaró "decepcionado" este domingo al saber que Mubi, una distribuidora y plataforma de 'streaming' de películas independientes, aceptó una inversión de un fondo de capital riesgo vinculado con el sector militar israelí.

El último filme de Jarmusch, "Father Mother Sister Brother", presentado este domingo en la Mostra de Venecia, será distribuido por Mubi, un competidor de Netflix especializado en películas de arte y ensayo.

El grupo aceptó una financiación de US$100 millones de Sequoia Capital, una empresa de capital riesgo de Silicon Valley que tiene en cartera a la compañía de defensa israelí Kela. Esto dio lugar a una petición firmada por Jarmusch y otros artistas.

"Cualquier sugerencia de que nuestro trabajo estaría vinculado con la financiación de la guerra es simplemente falsa", respondió el presidente de Mubi, Efe Cakarel, en una carta.

"Mi relación con Mubi empezó mucho antes de esto y han sido fantásticos a la hora de trabajar en esta película", declaró Jarmusch este domingo ante la prensa. "Por su puesto, me sentí decepcionado y bastante desconcertado por esa relación".

Sin embargo, el director de "Broken Flowers" ha considerado que, al ser un cineasta independiente, se ve obligado a aceptar dinero de "varias fuentes". "Considero que prácticamente todo el dinero de las empresas es dinero sucio", apostilló.

"Si se ponen a analizar las empresas cinematográficas y sus estructuras de financiación, descubrirán muchas cosas sórdidas", añadió.

"Father Mother Sister Brother", con Cate Blanchett, Adam Driver y el cantante estadounidense Tom Waits, es una película sobre relaciones familiares dividida en tres historias que tienen lugar en la costa estadounidense, Dublín y París.

adp/jvb