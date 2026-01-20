Jimmy Butler sufre una lesión grave y será baja toda la temporada (medios)

Jimmy Butler, figura de los Golden State Warriors, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y su temporada en la NBA ha terminado, anunció este martes la cadena especializada ESPN.

Butler, de 36 años, se lesionó el lunes durante el tercer cuarto del partido de temporada regular contra su antiguo equipo, los Miami Heat, que ganaron los Warriors (135-112).

Tras abandonar la pista, se sometió a una resonancia magnética que confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que pone fin a su temporada con la franquicia californiana, según la ESPN.

Golden State, el equipo liderado por la superestrella Stephen Curry, ocupa actualmente el octavo puesto de la Conferencia Oeste, en la pugna por una clasificación directa a los playoffs. Su último título de campeón de la NBA se remonta a 2022.

All-Star en seis ocasiones a lo largo de su carrera, Butler se incorporó a Golden State hace un año tras un largo pulso con Miami Heat.

Esta temporada promediaba más de 30 minutos de juego y 20 puntos por partido. Brilló el jueves pasado al contribuir ampliamente, con 32 puntos, a la victoria de los Warriors frente a los New York Knicks.